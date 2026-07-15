"Espero no ser tan estúpido": la letal respuesta de Cuti Romero y Lisandro Martínez tras las críticas de Gary Neville

La victoria por 2-1 ante Inglaterra en Atlanta no solo dejó una tremenda carga de desahogo y épica en el plantel de la Selección Argentina, sino también algunas facturas para cobrar. En la zona mixta, con la clasificación a la final bajo el brazo, Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez hablaron ante los micrófonos y salieron al cruce de las constantes críticas de la prensa británica, apuntando directamente contra una de sus figuras más ruidosas: el exdefensor del Manchester United y actual analista de la televisión inglesa, Gary Neville.

Neville, conocido por sus filosos y muchas veces desmedidos comentarios en la TV, había apuntado contra la zaga argentina en la previa del choque mundialista, catalogando a la defensa de "demasiado agresiva" y cuestionando el nivel de los centrales para el roce físico internacional.

La respuesta de Lisandro Martínez ante los cuestionamientos en contra

Al ser consultado por los micrófonos de DSports sobre el folklore previo y los cuestionamientos provenientes de Europa, el defensor del Manchester United, Lisandro Martínez, mantuvo la calma pero fue contundente para marcar la postura del grupo: "Estamos acostumbrados a que siempre hablen de nosotros. Se ve que les gusta hablar de nosotros y nosotros respondemos en la cancha, nada más. Siempre con respeto", sentenció "Licha" con total tranquilidad tras haber anulado a la ofensiva inglesa en el tramo clave del partido.

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Cuti Romero fue sin filtros contra Gary Neville

Sin embargo, el que no anduvo con vueltas y lanzó la frase más fuerte y viral de la noche fue Cristian Romero. El central del Tottenham, fiel a su estilo temperamental dentro y fuera de la cancha, destrozó la actitud de Neville como comunicador: "Lo único que espero es que cuando me retire no sea tan estúpido. Pero bueno, después queda en cada uno", disparó el cordobés sin cassette.

En la misma línea, el "Cuti" profundizó sobre cómo le gustaría manejarse el día que le toque colgar los botines: "Espero que el día de mañana, ojalá que no me salga a criticar a un jugador o no me salga a criticar a nadie. Al final, uno entra a hacer lo mejor para su equipo, para su selección. Después puede salir bien o mal, pero nada".

El país entero es una fiesta tras la épica victoria de Argentina ante Inglaterra

Para cerrar, Romero prefirió dejar de lado la polémica externa y poner en valor la magnitud de lo conseguido por este grupo, que jugará su segunda final del mundo consecutiva tras la gloria en Qatar 2022: "Estamos muy contentos de estar en una final del mundo de nuevo. Creo que estamos haciendo historia, para nosotros es algo enorme. Sentimos la camiseta como nadie y estamos muy contentos de hacer historia con esta Selección".

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