Victoria Villarruel volvió a vincular el partido entre Argentina e Inglaterra con Malvinas y apuntó contra Karina Milei

En la previa del partido entre Argentina e Inglaterra, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a relacionar el encuentro con el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. A través de una serie de publicaciones en su cuenta de X, sostuvo que el enfrentamiento "no es solo fútbol", respondió a quienes defendían esa postura y aprovechó para cuestionar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Las declaraciones llegaron después de que el entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, afirmara que el cruce deportivo debía entenderse únicamente como un partido de fútbol. Villarruel tomó distancia de esa mirada y defendió su postura con un mensaje en redes sociales.

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"Mi papá también fue a Malvinas y siempre me enseñó que quien te invade más de una vez, como lo hicieron los piratas, siempre es un enemigo. No seamos tan tibios de creer que esto es solo fútbol", escribió la vicepresidenta al responder a un usuario en X.

En el mismo mensaje agregó que, mientras el enfrentamiento se reduce al plano deportivo, el Reino Unido continúa ocupando las Islas Malvinas, mantiene presencia en el Atlántico Sur y explota recursos naturales que Argentina reclama como propios.

Un mensaje contra Karina Milei

Villarruel también respondió a una usuaria que le preguntó si Karina Milei se disculparía ante la Embajada británica por sus dichos. La vicepresidenta contestó con ironía: "Seguramente vaya un día de estos. Ella lleva los scones".

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Más tarde, ratificó que no modificará su postura por ocupar un cargo institucional. "Nunca oculté cómo pienso, no lo voy a hacer siendo vicepresidente solo para ser políticamente correcta", afirmó, antes de cerrar su publicación con un mensaje de apoyo a la Selección y al reclamo por Malvinas.

La vice ya había anticipado su postura

No fue la primera vez que Villarruel se expresó sobre el partido. Un día antes, el martes 14 de julio, había publicado otro mensaje en el que definió el encuentro como algo que trascendía lo deportivo.

"Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más", escribió. En ese mismo texto sostuvo que "contra los ingleses siempre es algo más" y vinculó el partido con la guerra de Malvinas, Diego Maradona y Lionel Messi.

Además, argumentó que "el deporte es expresión cultural y política de los pueblos" y planteó que el reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas no debe quedar al margen cuando Argentina enfrenta a Inglaterra en una competencia internacional.

LB/ML