Karina reunirá a su tropa en Casa Rosada para agudizar la pelea con Kicillof y condicionar a los Macri

Sin la mochila de Manuel Adorni a cuestas, Karina Milei se prepara para desembarcar personalmente en dos escenarios legislativos a partir de este jueves. Si bien ya los controla, casi con mano de hierro, a partir de ahora aplicará el mismo método que utilizó hace dos semanas para empoderar a Diego Santilli como flamante ministro coordinador. A principios de julio intervino, sin mediaciones, el bloque que Patricia Bullrich conduce en el Senado y se puso por encima. No sólo para limitar la expansión e influencia de la exministra de Seguridad en la Cámara Alta, sino también para consolidar la jefatura partidaria sin intermediarios.

La escena está prevista en el despacho que la secretaria General de la Presidencia tiene en el primer piso de la Casa Rosada. Desde la semana pasada se esperaba que la cita incluyera a los representantes libertarios en las dos legislaturas. La demostración de poder aspiraba a registrar, en una sola foto, a los 14 legisladores porteños que lidera Pilar Ramírez. Juntarlos con los 10 integrantes de la bancada de LLA en el Senado bonaerense, que preside Carlos Curestis, y sumar a los 20 diputados provinciales conducidos por el platense Juanes Osaba, que reemplazó hace poco a Agustín Romo en la presidencia del bloque. El enroque no es menor. Fue un cambio que pasó inadvertido en las entrañas de la bancada opositora más importante de la Cámara baja provincial. El espacio era encabezado por Romo, un destacado integrante de “Las Fuerzas del Cielo”, el sector libertario que se referencia en Santiago Caputo. Al calor de la interna ciega con el karinismo, fue desplazado. En su lugar quedó Osaba, que responde a la hermana del Presidente y a su mano derecha Sebastián Pareja, diputado nacional y jefe de la versión bonaerense del partido violeta.

La rosca bonaerense, entre la oposición a Kicillof y la campaña permanente

Aún con el disciplinamiento interno (que significó otra derrota para Santiago), los bonaerenses no podrán estar en el encuentro con la jefa del partido. La postergación despertó sospechas. Según pudo reconstruir PERFIL, la razón de la demora tiene que ver con la segunda sesión del año que realizará el Senado provincial. Fue convocada para las 14 de este jueves y se superpone con la planificación de la reunión prevista en Casa Rosada.

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“Es el tipo error de adelantar las cosas sin tener presente que el peronismo está en crisis. Pedimos a la Rosada postergar el encuentro con Karina porque tenemos que estar en la sesión y tememos que pase cualquier cosa si no estamos”, contó a PERFIL un importante senador libertario. En rigor, la decena de senadores de LLA harán lo mismo que sus cinco colegas del PRO: seguirán de cerca la confrontación interna del PJ en ese recinto, donde Fuerza Patria tiene 24 de los 46 senadores bonaerenses que componen el recinto más delicado de la Legislatura provincial.

En siete meses esa cámara sólo sesionó una vez y en pleno debate estalló la interna del peronismo a cielo abierto entre cristinistas y axelistas. La segunda activación del recinto será este jueves y su desenlace también formará parte del análisis que harán los senadores libertarios con su jefa política.

El foco legislativo bonaerense es una parte del mapa de arena que Karina quiere repasar desde su despacho. Allí se cocina el perfil opositor que mantienen los libertarios contra la gestión peronista. La ofensiva será mucho más aguda a partir del año que viene. Los libertarios seguirán haciendo frente común con el PRO, siempre y cuando el único aglutinante sea minar a la administración de Axel Kicillof. El "soviético", como le dice Milei, es considerado por la Casa Rosada como un enemigo estratégico, más importante que Cristina Fernández de Kirchner.

El duelo Santilli - Pareja y el PRO como "partido de supervivencia"

Por fuera de eso, por ahora, no asoman más coincidencias entre los libertarios y el partido amarillo en la Provincia de Buenos Aires. Dicen que la distancia sigue y que será parte de “los reacomodamientos lógicos” antes del arranque del año electoral 2027. Hay una razón de peso para tanta cautela. Santilli ahora es ministro coordinador, pero viene de revalidar los títulos en las elecciones de medio término del año pasado y superar la caída de José Luis Espert como candidato. El eslogan que le permitió superar esa crisis todavía resuena entre los libertarios: “Para votar al pelado, marcá al colorado”. Con esa frase Santilli dejó en claro que piensa seguir peleando por la provincia, tal como lo hizo bajo el signo del PRO y como una de las apuestas de Horacio Rodríguez Larreta. Ahí está la gran incógnita, porque el “Colo” puede transformarse en un obstáculo para las ambiciones de otros dirigentes de peso, como Pareja.

“Si Santilli quiere ser candidato, está en todo su derecho, pero ahora están definidas otras tareas. Pareja tiene la misión de construir el partido político y por lo pronto no es una prioridad ser candidato a gobernador”, resumió un karinista de paladar negro en diálogo con PERFIL. El mensaje confirma que los libertarios miran de reojo y con cautela la figura de Santilli en la provincia, aunque fue quien les permitió revertir en la elección legislativa nacional la derrota que La Libertad Avanza afrontó en los comicios desdoblados de septiembre para renovar la Legislatura provincial.

El rompecabezas tiene otra pieza que todavía no termina de encajar. Se trata del PRO, que tiene 16 intendentes de los 135. El partido amarillo en la provincia es conducido por el diputado nacional Cristian Ritondo, uno de los interlocutores más importantes del Gobierno en el Congreso. Esa influencia no alcanza a torcer la táctica trazada por el karinismo. “En la Provincia vamos a seguir creciendo y si después el PRO quiere acoplarse, van a tener que venir al pie. El PRO sigue siendo un partido de supervivencia y Ritondo el primer superviviente”, resumió la fuente karinista consultada.

La trama con el PRO bonaerense no será parte del primer tramo que Karina revisará este jueves. Sin la rosca provincial delante, tendrá tiempo para enfocarse en la coyuntura porteña. Algunos dirigentes siguen diciendo que Santilli podría transformarse en una carta de la Casa Rosada para regresar a la tierra capitalina donde hizo gran parte de su carrera política. “Un disparate”, dicen los exégetas del flamante ministro coordinador. Otros lo interpretan como parte de las intrigas que deslizan los karinistas para “marcarle la cancha a todos”, incluso a los que han sido recompensados con creces por “El Jefe”, como es el caso de Santilli.

El objetivo porteño: diferenciar el vínculo con los primos y controlar a Patricia

Las dudas sobre los candidatos no se terminarán de resolver hasta el año próximo, pero seguirán siendo parte de las especulaciones. El otro gran capítulo de la novela metropolitana es la relación entre el alcalde porteño Jorge Macri y Karina.

Quienes ya confirmaron su presencia este jueves son los 14 ediles que forman parte del bloque de LLA en la Legislatura Porteña. El viejo Concejo Deliberante es un legislativo unicameral de 60 bancas. El macrismo tiene 12 escaños. Son dos menos que los 14 que dirige Pilar Ramírez, exdirigente de La Campora, actual amiga de Karina y jefa de la bancada libertaria. Este entramado no requiere una intervención directa de la hermana del Presidente, salvo por Bullrich, que ya fue disciplinada hace dos semanas. “Le ecualizaron los picos más agudos, le intervinieron el bloque en el Senado, pero de ahí a decir que la disciplinaron, es mucho”, contó un bullrichista en diálogo con PERFIL. La senadora nacional fue una de las piezas desequilibrantes dentro del oficialismo para empujar a Adorni y desde entonces su relación con el karinismo es más tirante que antes. La caída del ministro preferido de los Milei también dejó un agujero electoral, porque Adorni era el candidato elegido para el año que viene en la Ciudad. Todo quedó en el pasado desde que el ministro preferido se transformó en una mancha venenosa.

En medio de los embates contra el entonces ministro coordinador, Bullrich buscó contener la tensión que estaba generando. Se puso a recorrer el sur porteño en medio de esos días turbulentos. Lo hizo bajo la tutela de Ramírez como comisaria política. “Pato” visitó locales comerciales de Villa Lugano, se comportó como candidata y dijo que sólo iba a escuchar a su electorado que la llevó al Senado. Pero al mismo tiempo sus voceros deslizaron que con 70 años no tenía interés alguno en dedicarse discutir la gestión de bacheos, alumbrados y reparación de veredas. La senadora empezó en diciembre pasado. Tiene seis años por delante de mandato y tiene dos certezas. Que no pasará todo ese tiempo en la Cámara Alta y que busca ser socia de Milei, pero no su empleada. La definición es el punto de fuga de las especulaciones sobre su futuro. La exministra se sigue moviendo como aspirante electoral, sin decir qué categoría pretende disputar. Al mismo tiempo enfrenta la intervención de Karina en el Senado, pero ella sigue insistiendo en marcar la agenda de ese recinto.

El vínculo inestable con Patricia sigue pesando mucho en los planes libertarios para el territorio originario del PRO. Bullrich puede funcionar como un antídoto útil para estremecer al partido que integró por más de una década. No es la única incógnita que sobrevolará en la reunión de este jueves. La otra gran pregunta es cómo administrarán la relación con el jefe de Gobierno porteño.

Jorge Macri abrió una instancia de diálogo con la Casa Rosada que pudo percibirse en los dos últimos tedeums realizados en la Catedral Metropolitana. El año pasado Milei lo ignoró cuando ingresó para la misa del 25 de Mayo, pero en las dos ceremonias de este año lo saludó y no lo ninguneó. La diferencia de los gestos entre un año y el otro revelan la inestabilidad del vínculo entre libertarios y macristas para el año que viene. El acercamiento de Jorge con los hermanos Milei alimenta sospechas sobre un acuerdo electoral para el año próximo, siempre y cuando una eventual coexistencia no ponga en riesgo la hegemonía del PRO en la Capital, fundada por Mauricio Macri el 10 de diciembre de 2007, cuando asumió su primer mandato como alcalde porteño.

Los acercamientos de Jorge con Karina deslizaron otro dato inquietante. Las coincidencias entre el alcalde y el expresidente han vuelto a disiparse. No es la primera vez que ambos primos tienen diferencias. El expresidente nunca ocultó sus críticas a la gestión porteña de Jorge, pero ahora las discrepancias giran en torno al posicionamiento con los Milei. El primo alcalde quiere instalar su reelección el año que viene y pactar con Karina, mientras que el expresidente está cada vez más alejado de un diálogo con el Gobierno. Mauricio, al igual que Patricia, fue otra pieza determinante para empujar la caída de Adorni. Preocupados, dentro del PRO insisten que ambos primos

CM/MSS

