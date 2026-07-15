Citan a indagatoria a la jueza del caso Loan por presunto abuso de autoridad y maltrato laboral

El Consejo de la Magistratura de la Nación convocó a declarar a la jueza Federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, por una denuncia por supuesto “abuso de autoridad” y “maltrato laboral”. La magistrada, que intervino en la instrucción de la causa por la desaparición de Loan Peña, el niño que fue visto por última vez en 2024 en la localidad de 9 de Julio, ya había sido acusada de mal desempeño en ese caso.

La Comisión de Acusación aprobó este miércoles por unanimidad aplicar a Pozzer Penzo el artículo 20 del reglamento del Consejo, que establece la citación obligatoria del magistrado investigado para comparecer ante la comisión y formular su descargo. En esta audiencia, se le explican los hechos y se formulan los cargos, en caso de que los haya.

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La iniciativa fue presentada por el consejero Álvaro González y se trató en el marco del expediente N° 164/2023, caratulado “Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) c/ Dra. Cristina Pozzer Penzo”, al que luego se incorporaron otras dos actuaciones remitidas por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y el Tribunal Oral Federal de esa provincia.

La misma contó con los votos de Alberto Maques, Vanesa Siley, Rodolfo Tahilade, Luis Juez, César Grau y Gonzalo Roca, que resolvieron convocar a la titular del Juzgado Federal de Goya para el próximo 26 de agosto a las 10 horas. Entre otras irregularidades, fue acusada de "maltrato constante" contra sus empleados, abuso de autoridad y violación del secreto profesional.

La jueza Cristina Pozzer Penzo junto a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Además, el Dr. Grau solicitó que se incorporen a estas acusaciones los expedientes que la denuncian por mal desempeño en la causa Loan, cuyo juicio actualmente se desarrolla desde el 16 de junio pasado en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Desde la defensa de la magistrada rechazaron las acusaciones y manifestaron que la denuncia se apoya en “hechos descontextualizados y afirmaciones absolutamente falsas”. En esa línea, comentaron que los presuntos episodios de maltrato estarían ligados a situaciones de sobrecarga laboral por falta de personal en el Juzgado.

Sin embargo, que el artículo 20 del reglamento se haya votado por unanimidad implica que podría existir una sospecha fundada con pruebas suficientes que comprometen la conducta de la magistrada.

La familia de Loan se solidarizó con la jueza Pozzer Penzo

La semana pasada, los padres del niño desaparecido en 2024 después de haber asistido a un almuerzo en la casa de su abuela, en el paraje El Algarrobal, emitió un comunicado para expresar su solidaridad con la magistrada.

"Ha sido agraviada y atacada injustamente durante toda la instrucción de la causa y lo sigue siendo por los imputados y sospechosos de la sustracción de Loan y el entorpecimiento de la investigación", indicaron.

Loan Peña, el niño desaparecido en Corrientes en 2024.

En el escrito, difundido por sus abogados, Belén Russo Cornara y Alejandro Vecchi, consideraron que los pedidos de juicio político contra ella por la investigación del caso de Loan, fueron "totalmente infundados". En ese sentido, dijeron que fue producto de su "excelente trabajo" que se llegó a juicio oral, por lo que afirmaron su "plena solidaridad con ella".

Pozzer Penzo estuvo al frente de la instrucción de la causa por la desaparición del pequeño junto con el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, y dispuso la elevación a juicio. En el proceso que busca esclarecer qué ocurrió con Loan hay 17 imputados, 7 de ellos por la sustracción y ocultamiento del nene, y otros 10 por realizar presuntas maniobras para entorpecer y desviar la investigación.

En el primer grupo se encuentran Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y el excomisario de 9 de Julio, Walter Maciel. Los otros procesados, conocidos como el "grupo del Hotel", son Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria López, Verónica Paola Machuca Yuni, Leonardo Rubio y Federico Rossi Colombo.

FP/MSS