Caso Loan Danilo Peña: declaró su padre en el juicio, apuntó contra Laudelina y pidió que los acusados revelen qué pasó con su hijo

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, un caso que conmociona a la Argentina desde hace dos años, entró en una etapa decisiva. Así, en la provincia de Corrientes, el tribunal integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco recibió las declaraciones testimoniales de los padres, José Peña y María Noguera, quienes exigieron respuestas sobre qué sucedió con su hijo.

Se trató de la tercera semana del proceso judicial, en la que Peña reconstruyó ante los jueces los acontecimientos del 13 de junio de 2024, día en que Loan fue visto por última vez luego de un almuerzo familiar en la casa de su abuela, en la localidad correntina de 9 de Julio.

Además, el padre sostuvo que su hermana, Laudelina Peña, fue una de las primeras personas en instalar la hipótesis de un accidente vial. “Al otro día de la desaparición, Laudelina dijo que había sido un accidente. Lo dijo a todos. Yo la escuché”, declaró ante el tribunal, mientras la mujer seguía la audiencia desde el sector de acusados.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

José Peña brindó un emotivo testimonio en el juicio por la desaparición de Loan y pidió que quienes sepan algo digan la verdad

Declaran los padres en el juicio por Loan: ¿puede romperse el pacto de silencio?

El padre del niño aseguró haber advertido comportamientos extraños entre algunos de los presentes aquel día. En particular, señaló que notó nerviosismo en su hermana y en Antonio Bernardino Benítez, pareja de Laudelina y también imputado en la causa: “A Laudelina la vi que se alejaba de nosotros. Eso me sorprendió. Estaba nerviosa”.

Sobre Benítez, recordó habérselo cruzado en una tranquera y describió una actitud similar.

La búsqueda de Loan movilizó durante meses a cientos de efectivos, voluntarios y recursos en distintos puntos de Corrientes

También mencionó la presencia del excomisario Walter Maciel, quien, según relató, le pidió que aguardara con tranquilidad los resultados de la búsqueda.

Un reclamo cargado de emoción

Uno de los momentos más conmovedores de la audiencia se produjo cuando el padre de Loan habló sobre el impacto que la desaparición tuvo en su vida y en la de su familia: “Era mi compañerito. No saber si está vivo o muerto es mucha angustia y desesperación”, expresó visiblemente emocionado.

Según trascendió desde la sala de audiencias, mientras José Peña brindaba su testimonio, Laudelina mantuvo inicialmente contacto visual con él, aunque luego bajó la mirada y evitó volver a observarlo durante el resto de la declaración.

Antes de finalizar su exposición, el padre del niño renovó su pedido para que quienes tengan información sobre el caso colaboren con la Justicia.

Operativos de búsqueda de Loan Danilo Peña en Corrientes

“Si alguno sabe, que cuente su verdad. Quiero que me digan qué pasó con Loan”, reclamó.

Qué se juzga en el proceso

La abogada querellante María Belén Russo Cornara destacó que el testimonio permitió reconstruir nuevamente el día de la desaparición y remarcó la importancia del pedido realizado por José Peña para que se conozca finalmente el destino del menor. Tras su declaración, el tribunal dispuso un breve cuarto intermedio y luego continuó la audiencia con el testimonio de María Noguera, madre de Loan.

En la causa principal son juzgados Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el excomisario Walter Maciel; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez. Todos acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

Paralelamente, otro grupo de diez personas enfrenta un juicio por presuntos delitos vinculados al encubrimiento y al desvío de la investigación. Entre ellos se encuentran Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

MV/ML