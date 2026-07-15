"Los jugadores dijeron que las Malvinas son argentinas", el respaldo de un excombatiente en "QR!" al gesto de la Selección

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026, tras vencer 2-1 a Inglaterra, también generó repercusiones fuera del plano deportivo. En el programa "QR!", de Canal E, el excombatiente de Malvinas Ernesto Alonso respaldó el gesto de los futbolistas argentinos, quienes celebraron el triunfo exhibiendo una bandera en alusión a las Islas Malvinas.

Durante la entrevista con Pablo Caruso, Alonso aseguró que el plantel transmitió un mensaje que interpretó como representativo del sentir de gran parte de la sociedad argentina.

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“Los jugadores dijeron que las Malvinas son argentinas”, afirmó el integrante del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata.

Ernesto Alonso destacó el gesto de la Selección tras vencer a Inglaterra

Alonso explicó que, antes del encuentro, el Centro de Ex Combatientes había difundido un comunicado para quitarles presión a los futbolistas respecto del simbolismo que históricamente tiene un partido entre Argentina e Inglaterra.

“Nosotros les habíamos dicho que jugaran tranquilos, porque el fútbol ya había cumplido con nosotros”, recordó, en referencia al Mundial de México 1986.

Sin embargo, tras el triunfo, consideró que el plantel decidió expresar espontáneamente un mensaje vinculado con la causa Malvinas.

“Después de jugar como profesionales y ganarle a Inglaterra, salió el argentino que entiende lo que representa Malvinas para nuestro país”, sostuvo.

El excombatiente cuestionó la postura del Gobierno

Durante la entrevista, Alonso también criticó las declaraciones de funcionarios nacionales sobre la presencia de símbolos vinculados a Malvinas durante la competencia.

En ese sentido, señaló que el homenaje realizado por los jugadores reflejó una posición distinta a la expresada por integrantes del Gobierno nacional. “Fue una decisión tomada por todo el equipo y tuvo un impacto impresionante”, afirmó.

Además, sostuvo que el gesto trascendió las fronteras argentinas y recordó que algunos medios británicos cuestionaron la celebración de los futbolistas.

La posible reacción de la FIFA y la repercusión internacional

Consultado por la cobertura que realizaron medios del Reino Unido, Alonso indicó que el homenaje generó repercusiones y críticas en la prensa británica.

Aun así, remarcó que el mensaje de la Selección estuvo vinculado con una reivindicación histórica para los argentinos. “Los jugadores manifestaron su compromiso con los argentinos”, expresó.

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Sobre el cierre de la entrevista, el excombatiente sostuvo que la victoria deportiva y el homenaje posterior llegaron en un contexto social complejo y consideró que la celebración tuvo un significado especial. “Nuestro pueblo necesitaba este momento de felicidad”, señaló.

Para Alonso, la clasificación de Argentina a la final y el gesto del plantel constituyeron una muestra de unidad que excedió el resultado deportivo y volvió a poner la cuestión Malvinas en el centro del debate público.

LB