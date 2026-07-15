La campaña de soja cerró con 50 millones de toneladas y aportará US$ 19.000 millones

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) presentó su informe sobre el cierre de la campaña de soja 2025/26, marcada por una caída en el área implantada pero con un excelente desempeño en productividad y generación de divisas.

Según detalló la entidad bursátil, en la campaña 2025/26 se sembraron 16,8 millones de hectáreas (MHa) de soja, lo que representa una merma del 8,7% respecto a la campaña 2024/25 y un 1,3% menor en comparación con el promedio de las últimas 5 campañas (17,02 MHa). Sin embargo, los factores meteorológicos jugaron a favor del cultivo en el tramo más importante.

El reporte señala que "la humedad superficial durante ventana de siembra fue óptima tanto para la soja de primera como para la de segunda en la mayor parte del área agrícola, con excesos hídricos sobre el Centro de Buenos Aires donde la falta de piso complicó las labores".

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El verano comenzó con estrés hídrico que comprometió el comienzo del período crítico de la soja de primera y el crecimiento inicial de la soja de segunda. Sin embargo, "las precipitaciones de febrero, aunque espacialmente heterogéneas, permitieron recuperar la humedad del perfil del suelo y garantizar una adecuada condición hídrica durante la etapa final de definición del rendimiento", indicó la BCBA.

Gracias a este comportamiento climático, el rendimiento fue de 31,3 quintales por hectárea, que representa un aumento del 9% en comparación promedio de las últimas cinco campañas, excluyendo la 2022/23. Con esto, la producción total nacional se ubica en 50,1 millones de toneladas, 200.000 toneladas por debajo de la cosecha anterior.

El impacto en la economía argentina se verá potenciado por las cotizaciones vigentes. De acuerdo con la BCBA, "se espera una contribución de la cadena a la economía argentina de US$ 19.106 millones de producto bruto sojero. Esto representa un aumento del 19% en comparación con el valor del ciclo pasado".

Además, generaría exportaciones por US$ 21.192 millones (+2% i.c.) y US$ 7.534 millones por recaudación fiscal devengada por la campaña (+28% i.c.) como resultado del aumento de los precios de soja y subproductos.

Cuántas divisas ingresará el campo

A pesar de los sólidos números del complejo soja, la foto consolidada de las exportaciones agrarias acusa el impacto de la retracción de precios internacionales. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) advirtió sobre un reajuste contractivo en la llegada de divisas para la segunda mitad de 2026.

A raíz de esta coyuntura, "la actualización recorta la estimación de liquidación de divisas del agro hasta los US$ 34.897 millones para 2026, unos US$ 1.200 millones por debajo de lo previsto en mayo".

Este volumen global se posiciona levemente por debajo de los US$ 36.164 millones liquidados en 2025, teniendo en cuenta tanto lo liquidado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) como a través del mercado de Contado con Liquidación.

Esta brecha ya se percibe en los primeros registros del año. En el período acumulado hasta el mes de junio, "el agro liquidó un estimado de US$ 15.768 millones, por debajo de los US$ 18.303 millones del mismo período de 2025, lo que representa una caída cercana al 14% interanual".

LM/ML