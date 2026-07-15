Morgan Stanley supera previsiones gracias a negocio bursátil

Los operadores de acciones de Morgan Stanley superaron ampliamente las expectativas de Wall Street y establecieron un nuevo récord trimestral, sumándose al extraordinario desempeño del negocio bursátil de los grandes bancos durante el segundo trimestre, impulsado por mercados dinámicos y una elevada volatilidad.

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La entidad obtuvo US$6.300 millones en ingresos por operaciones con acciones durante el período, un aumento del 69% respecto del año anterior que superó el récord histórico alcanzado en el primer trimestre, según un comunicado publicado este miércoles. Además, su negocio de gestión patrimonial captó US$148.100 millones en nuevos activos netos, muy por encima de las previsiones de los analistas.

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“Fue un trimestre impulsado por la actividad de los clientes, tanto institucionales como minoristas”, señaló en una entrevista la directora financiera, Sharon Yeshaya. “La cartera de operaciones está llena, seguimos viendo un aumento de la actividad y tenemos un elevado nivel de interacción con los clientes desde la perspectiva de la retención”.

Los resultados de Morgan Stanley cierran la temporada de balances del segundo trimestre de los principales bancos estadounidenses. El período fue excepcional para Wall Street, con ingresos récord en las mesas de negociación de acciones de JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp. y Citigroup Inc., todos ellos por encima de las estimaciones del mercado.

Durante el trimestre, Morgan Stanley codirigió junto con Goldman Sachs la histórica oferta pública inicial de SpaceX, por la que cada banco obtuvo honorarios de US$100 millones. Según el comunicado, poco más de la mitad de los nuevos activos netos captados por la división de gestión patrimonial estuvieron vinculados a operaciones de salida a bolsa.

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Los ingresos por colocaciones de acciones alcanzaron US$851 millones, un incremento del 70% frente al mismo período del año anterior y por encima de las expectativas. Con ello, las comisiones totales de banca de inversión ascendieron a US$2.440 millones. El negocio de asesoría en fusiones y adquisiciones generó US$798 millones, mientras que las emisiones de deuda aportaron US$788 millones.

Las acciones de Morgan Stanley, que acumulaban un alza del 28% en el año hasta el martes, avanzaban otro 1% en las primeras operaciones de la jornada en Nueva York.

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Los ingresos netos de la división de gestión patrimonial alcanzaron US$8.860 millones, también por encima de las previsiones. Durante el trimestre, la firma lanzó operaciones con criptomonedas a través de su plataforma e*Trade, ofreciendo comisiones más competitivas que las de algunos de sus principales rivales con el objetivo de ganar cuota de mercado.

GZ