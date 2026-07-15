El dólar blue cerró en alza este miércoles 15 de julio y el Banco Central volvió a comprar dólares

El Banco Central compró 73 millones de dólares en el mercado cambiario este miércoles. Sin embargo, las reservas internacionales bajaron 94 millones de dólares y cerraron en 48.593 millones.

El dólar blue cerró en alza este miércoles 15 de julio. La divisa paralela aumentó $10 respecto al cierre de la jornada anterior. Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1.530 y se compró a $1.510.

Dólar blue

El dólar blue avanzó 0,67% tanto en la punta compradora como en la vendedora. Quedó en $1.530 para la venta y $1.510 para la compra, según la última actualización de las 16:35 horas de este miércoles.

Dólar MEP

Es que, por su parte, el dólar MEP se vendió en $1.517,20, con una suba del 0,23% respecto a la rueda anterior.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1.565,40, con una suba del 0,77% en el día.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar cripto se intercambia a $1.489,60 en promedio, aunque acumula una baja del 3,4% en lo que va del año.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotiza a $1.943,50.

Dólar Oficial

El dólar oficial minorista se ubicó en $1.495 para la venta y $1.445 para la compra, sin variación respecto al cierre anterior. El dólar mayorista, según datos de Rava Bursátil, se ubicó en $1.474,50, con una suba del 0,2% en la jornada.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 73 millones de dólares en el mercado cambiario este miércoles. Sin embargo, las reservas internacionales bajaron 94 millones de dólares y cerraron en 48.593 millones. Ayer, martes 14 de julio, las reservas se ubicaban en 48.687 millones de dólares.