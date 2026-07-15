Pablo Tigani cuestionó la reforma al Banco Central: "Están creando a imagen y semejanza de la necesidad de este grupo financiero"

El economista, Pablo Tigani, dialogó con Canal E y evaluó que la propuesta del Gobierno para modificar la Carta Orgánica del Banco Central volvió a abrir el debate sobre el rol de la autoridad monetaria en la economía argentina.

Según explicó Tigani, "están acomodando al Banco Central a lo que sería un banco central de un país desarrollado, pero con las características que tiene el gobierno actual, que se parezca a lo que el Gobierno necesita".

La prioridad del Gobierno con la reforma del Banco Central

Además, sostuvo que el organismo "se va a parecer a lo que ellos quieran que se parezca", en referencia al equipo económico encabezado por Luis Caputo y Santiago Bausili. "Están creando a imagen y semejanza de la necesidad de este grupo financiero", describió.

Tigani recordó que la última gran modificación de la Carta Orgánica amplió las funciones del Banco Central más allá de la política monetaria: "Hace 14 años se pensó en que el Banco Central no sólo tenía que trabajar con cuestiones monetarias para regular la cantidad de dinero y la tasa de interés que fuera consistente con el esquema macroeconómico, sino que se le asignó una función de crecimiento, desarrollo y de bienestar general de la población".

Cuál es la visión del Gobierno sobre la economía

Sin embargo, afirmó que la actual administración tiene otra visión: "Este Gobierno tiene una visión distinta de la economía. Ellos ven las macrofinanzas".

Uno de los principales cuestionamientos del entrevistado fue la estrategia financiera oficial, que vinculó con el denominado "trilema imposible". Luego, manifestó que, "aparentemente las modificaciones tienden a legalizar, no a legalizar porque tampoco es ilegal, pero a establecer la absoluta libertad para aplicar el trilema imposible".

Al explicar el concepto, señaló: "No se puede tener al mismo tiempo un tipo de cambio planchado, para que se entienda, no es más complejo que esto, pero una tasa de interés en moneda local alta y libertad para entrar y salir en cualquier momento para los capitales".