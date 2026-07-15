Banco Central: la compra récord de reservas impulsa una nueva baja del riesgo país

La analista de mercados de Bell Investment, Maira Pascual, en contacto con Canal E, se refirió al escenario financiero argentino tras la fuerte compra de reservas del Banco Central, la evolución del riesgo país, el comportamiento del Merval y las alternativas de inversión en bonos soberanos y obligaciones negociables.

Maira Pascual destacó como uno de los datos más relevantes de la jornada la intervención del Banco Central en el mercado cambiario. "Muy buen dato, el de compra de reservas del Banco Central, 532 millones de dólares, eso fue un récord desde el 2022 que no vemos ese número y top 5 en los últimos, te diría, largos años", planteó.

El aumento de las reservas influye positivamente en el riesgo país

En ese sentido, sostuvo que, "esta estrategia de compra de reservas, de acumulación de reservas, nos gusta para que siga bajando el riesgo país". Además, remarcó que, "hoy lo tenemos en 405 puntos básicos, baja un poco nuevamente hoy y en lo que va del año está un 29% abajo, eso es muy bueno para Argentina, para el mercado de bonos que está estable y un poquito positivo hoy".

Sobre el escaso rendimiento del índice bursátil argentino frente a la inflación, Pascual consideró que el mercado atraviesa una etapa de consolidación. "Creo que venías de muchas subas, depende cómo vos hagas un corte. En el merval venías de mucha suba del índice accionario argentino anteriormente", resaltó.

Por qué los inversores están más prudentes

Asimismo, atribuyó la cautela de los inversores a varios factores: "Un poco de prudencia, elecciones del año que viene, eso no es un dato menor, tensiones geopolíticas de fondo, hay un poco de prudencia".

Respecto del escenario económico, la entrevistada valoró el proceso de desinflación: "El dato de ayer fue muy bueno el de inflación, porque perforamos el 2% mensual". Sin embargo, alertó sobre el contexto externo: "¿Puede haber un viento de frente en suba de tasas de la FED? Que uno intuye que eso puede pasar en este segundo semestre del año".

Pese a ello, destacó que, "reordenamiento de variables macroeconómicas es un gran logro de este gobierno, hay que seguir de cerca la micro y estar atentos a un escenario positivo, que se empieza a abrir de cara al año que viene".