La inflación perforó el 2%, pero los servicios siguen creciendo por encima del promedio

El economista, Federico Glustein, en comunicación con Canal E, analizó que la inflación de junio se ubicó en 1,9%, perforando por primera vez en varios meses el piso del 2%.

Federico Glustein afirmó que el dato de junio era esperable porque "claramente venimos de una serie de descenso inflacionario, del pico del 3,4 veníamos en marzo hasta el 1,9 del mes de junio".

Aumento de bienes y servicios sobre las familias

No obstante, aclaró que el impacto sobre las familias no es uniforme. "La inflación del mes de junio fue de 1,9 pero podemos dividirla en dos. Por un lado 1,4 en bienes y 2,9 en servicios", planteó.

En ese sentido, Glustein explicó que, "dependiendo del bolsillo que tenga cada familia, cada individuo, va a impactar o no", ya que mientras los alimentos crecieron por debajo del índice general, "los servicios están subiendo fuertemente en junio por arriba de la inflación".

Se estima una inflación mayor para el mes de julio

Además, anticipó que, "la baja inflacionaria probablemente haya llegado a junio al 1,9 pero probablemente en julio tenga una suerte, ser igual o un poquito más arriba por estos incrementos que tuvimos".

El entrevistado sostuvo que el Gobierno prioriza la cantidad de empleo por sobre su calidad. "No le importa qué tipo de empleo, sino que tiene que haber empleo", expresó.

Según describió, "el empleo informal o semi-formal está creciendo muy fuerte en la Argentina", mientras que "más de 300.000 personas han perdido un empleo formal" y terminaron incorporándose a la informalidad.