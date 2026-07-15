Jefatura de Gobierno, gobernación o presidencia: las tres opciones que evalúa Patricia Bullrich

El futuro político de Patricia Bullrich volvió a instalarse en el centro del debate luego de que la propia senadora planteara públicamente el dilema sobre su próximo paso electoral. El analista político Carlos De Ángelis analizó las distintas alternativas que baraja la exministra de Seguridad de cara a las elecciones 2027.

Según explicó, Bullrich mantiene una relación compleja con el espacio libertario pese a integrar hoy las filas de La Libertad Avanza. "Yo creo que saben perfectamente que duermen con un potencial enemigo, digamos, con un adversario", sostuvo el analista.

Tres caminos posibles: Ciudad, Provincia o Presidencia

De Ángelis repasó los tres escenarios que se abren para la dirigente: la jefatura de Gobierno porteño, la gobernación de la provincia de Buenos Aires o una candidatura presidencial. Advirtió que, en cualquiera de los casos, el desgaste político que sufrió Manuel Adorni podría haber despertado el interés de Bullrich por ocupar un nuevo espacio.

El analista puso en duda que el oficialismo pueda sostener un nuevo funcionario con el mismo nivel de desgaste. En ese contexto, remarcó que la edad también forma parte del cálculo político de la dirigente, que hoy tiene 70 años.

El límite que impone Javier Milei

Consultado sobre la posibilidad de una candidatura presidencial por fuera del espacio libertario, De Ángelis fue categórico. "Milei no va a aceptar de ninguna forma que haya otra candidatura libertaria que no sea él. Eso está claro para ir despejando las dudas", afirmó.

El politólogo explicó que, de todos modos, existe una variable que podría modificar ese escenario: el nivel de imagen del propio Presidente. "Si cae del 30% la imagen de Milei, ella va a jugar. Ella puede atreverse a jugar porque ya está por arriba del 35%", detalló.

La incógnita de la provincia de Buenos Aires

Otro de los factores que condiciona el armado electoral es la decisión que tome el gobernador Axel Kicillof respecto a la fecha de las elecciones bonaerenses. De Ángelis remarcó que, si la Provincia adelanta sus comicios, todo el mapa de candidaturas podría reconfigurarse, incluida la eventual postulación de Bullrich a la gobernación.

El analista también señaló que competir por la Presidencia exige una estructura política amplia, con listas propias de diputados y senadores, algo que hoy no está garantizado para Bullrich por fuera del aparato libertario.

Un escenario marcado por la recesión y el desgaste oficial

Para De Ángelis, el contexto económico también resulta clave en esta discusión. Consideró que, ante una recesión en aumento, el electorado podría inclinarse nuevamente hacia una figura como Bullrich, aunque esta vez por fuera de La Libertad Avanza.

El especialista concluyó que el Gobierno todavía enfrenta riesgos de nuevos escándalos políticos, aunque recordó que la administración de Milei ya había atravesado situaciones similares (como los casos vinculados a Libra y a los medicamentos para discapacitados) sin que eso afectara su desempeño electoral.