El Senado aprobó el pliego del juez que avaló la reforma laboral tras la demanda de la CGT

El Senado aprobó este jueves el pliego de Víctor Arturo Pesino, el juez que había rechazado un recurso presentado por la CGT contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Con la decisión, el magistrado continuará durante otros cinco años en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

La votación terminó con 35 votos a favor y 32 en contra, en medio de cuestionamientos de sectores de la oposición, especialmente del kirchnerismo, que rechazaron la continuidad del camarista por su intervención en la causa vinculada a la reforma laboral.

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Pesino había fallado en contra del amparo promovido por la central sindical, al considerar que no correspondía hacer lugar al planteo presentado para frenar los cambios impulsados por el oficialismo. Ese fallo lo convirtió en uno de los jueces más cuestionados por los sectores que se oponen a la iniciativa del Gobierno.

Durante el debate, la senadora Patricia Bullrich defendió la postulación del magistrado y sostuvo que el rechazo de algunos sectores respondía a su decisión judicial. “Los jueces no se sacan por sus fallos”, afirmó la presidenta del bloque libertario en la Cámara Alta.

La legisladora argumentó que la reforma laboral había sido aprobada por ambas cámaras del Congreso y cuestionó que se intentara impedir la continuidad de un juez por el contenido de sus resoluciones.

Además de Pesino, el Senado aprobó otros 28 pliegos judiciales destinados a cubrir vacantes en tribunales de distintas jurisdicciones del país. Entre los cargos incluidos se encuentran designaciones para cámaras federales, tribunales orales y juzgados de primera instancia.

Las nuevas designaciones alcanzan organismos judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Tucumán, Misiones, Chaco, Salta, Mendoza, Río Negro y Corrientes, entre otros puntos del país.

El Senado también aprobó ascensos diplomáticos

En la misma sesión, la Cámara alta dio luz verde a 27 ascensos diplomáticos correspondientes a distintas categorías del servicio exterior argentino.

La aprobación permitió destrabar promociones que permanecían pendientes y avanzar con la cobertura de cargos vacantes dentro de la carrera diplomática.

Además, otros nombres vinculados al ámbito judicial, como Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, fueron enviados a la Comisión de Acuerdos para continuar con su tratamiento parlamentario.

LB/ML