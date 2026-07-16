El Senado aprobó 29 pliegos judiciales y destrabó ascensos diplomáticos clave para el Gobierno

El Senado aprobó este jueves 29 pliegos judiciales y 27 ascensos diplomáticos, en una jornada que permitió al Gobierno avanzar en la cobertura de vacantes en el Poder Judicial y normalizar promociones pendientes dentro del servicio exterior.

Entre las designaciones más relevantes se destacó la continuidad del camarista Víctor Pesino en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Su pliego fue aprobado por 35 votos a favor y 32 en contra, pese al rechazo del kirchnerismo y otros bloques opositores.

El Senado aprobó nuevos jueces y ratificó a Víctor Pesino en la Cámara Laboral

La aprobación del pliego le permitirá a Pesino permanecer cinco años más en el cargo, ya que estaba próximo a cumplir los 75 años, edad que hubiera obligado a su retiro. El magistrado había cobrado notoriedad por su postura favorable a algunos aspectos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, por lo que su continuidad fue considerada una señal política relevante para el oficialismo.

La Cámara alta también dio acuerdo a otros magistrados vinculados con provincias aliadas, en respuesta a un reclamo de legisladores dialoguistas que el Poder Ejecutivo incorporó en la negociación de los nombramientos.

Los nuevos nombramientos judiciales que avanzaron en el Senado

Entre las designaciones aprobadas sobresale la de Tomás Rodríguez Ponte, quien ocupará el Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, uno de los tribunales con mayor relevancia dentro de la provincia de Buenos Aires.

Además, el Senado otorgó estado parlamentario a otras 29 postulaciones judiciales que comenzarán su recorrido legislativo. Todos los expedientes fueron girados a la Comisión de Acuerdos, presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto.

El Senado también destrabó ascensos en la carrera diplomática

Dentro del nuevo lote de candidatos judiciales figuran las postulaciones de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires, un tribunal clave en la resolución de causas federales.

En paralelo, la sesión dejó un resultado favorable para la Cancillería. El Senado aprobó por unanimidad los ascensos de 27 funcionarios del servicio exterior correspondientes a las categorías A, B, C y D.

Las promociones obtuvieron 67 votos afirmativos y ningún rechazo, poniendo fin a una demora que afectaba la carrera diplomática.

Con estas aprobaciones, el Gobierno logró avanzar en dos frentes considerados prioritarios: reducir el número de vacantes en la Justicia y destrabar ascensos dentro del cuerpo diplomático, en una muestra de acuerdos legislativos con sectores dialoguistas pese al escenario de fragmentación política.