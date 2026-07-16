Daniel Sticco advirtió que el empleo informal gana terreno y ya representa el 40% del mercado laboral

El economista Daniel Sticco, en diálogo con Canal E, analizó la evolución del mercado laboral argentino y los efectos que la suba internacional del petróleo podría generar sobre la economía. Al referirse a la caída del empleo registrado, Sticco pidió cautela antes de sacar conclusiones y explicó que "la estadística que mide el empleo registrado se basa en las presentaciones de las empresas" sobre el pago de contribuciones patronales y las retenciones de aportes personales al sistema previsional.

Según señaló, ese indicador no permite determinar si quienes dejaron de figurar como empleados registrados son las mismas personas que estaban el año anterior o si se trata de nuevos trabajadores. "No sabe si los que bajan son los mismos que estaban en el año pasado o son otros individuos", explicó.

La informalidad gana peso dentro del mercado laboral argentino

Frente a esta situación, Sticco destacó los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC y sostuvo que el empleo total "crece aparentemente" y que ese aumento se explica principalmente por el avance del trabajo informal.

Sin embargo, aclaró que todavía no está confirmado si la caída del empleo registrado responde a una pérdida real de puestos de trabajo o a un aumento de la morosidad en el pago de aportes y contribuciones por parte de las empresas.

"No sabemos si el registrado son pérdidas de puestos de trabajo o son, como está pasando con el crédito, un aumento de la morosidad en el pago de los aportes y contribuciones", afirmó.

Cuántos trabajadores registrados e informales hay en Argentina

Al analizar la estructura del mercado laboral, el economista explicó que el empleo informal representa alrededor del 40% del total. "El empleo informal en la Argentina está estabilizado en torno al 40% del total del empleo", indicó.

Además, detalló la composición del universo laboral argentino: "En la Argentina hay una oferta laboral de unos 22 millones de personas y de las 22 trabajan 21". Dentro de ese grupo, remarcó que "solo 6 millones son asalariados privados registrados".

Sobre la reforma laboral, Sticco señaló que su aplicación todavía enfrenta obstáculos judiciales y políticos, pese a haber sido aprobada por el Congreso Nacional con mayoría legislativa.

En ese sentido, afirmó que "la fuerza de sindicatos, de algunos políticos y la justicia, más que la justicia, parte del sistema judicial que adhiere a esas prácticas impiden que la reforma laboral entre en vigencia".

La incertidumbre laboral condiciona las decisiones de las empresas

Según el economista, la falta de definiciones sobre el marco laboral también influye en las decisiones de contratación. En ese contexto, explicó que muchas empresas esperan mayor claridad antes de incorporar nuevos trabajadores.

"Es muy natural que también en esta etapa previa a que finalmente entre en vigencia la nueva legislación laboral las empresas demanden trabajadores asalariados y mientras tanto se retire personal porque se jubilan, porque cambian de empleo o buscan otras alternativas", concluyó.