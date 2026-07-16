Deuda: el Gobierno colocó otros US$141 millones del Bonar 2029 y completó una emisión por US$620 millones

El Ministerio de Economía amplió la colocación del nuevo Bonar 2029 (AO29) con una adjudicación de US$141 millones en la segunda vuelta de la licitación, elevando el monto total emitido a US$620 millones.

La Secretaría de Finanzas adjudicó este jueves US$141 millones en la segunda vuelta de la licitación del Bonar 2029 (AO29), el nuevo bono en dólares bajo ley argentina, consolidando una emisión total de US$620 millones entre ambas jornadas.

El Gobierno completó la emisión del Bonar 2029 y captó US$620 millones

La colocación representó el 94% del monto máximo previsto para esta reapertura, que contemplaba un valor nominal de hasta US$150 millones. La operación se realizó bajo la modalidad de adhesión, por lo que se respetaron las mismas condiciones financieras definidas en la primera licitación.

El precio de corte se mantuvo en US$943 por cada valor nominal de US$1.000, sin modificaciones respecto de la emisión inicial. De esta manera, el bono conservó una Tasa Nominal Anual (TNA) del 7,99% y una Tasa Interna de Retorno Efectiva Anual (TIREA) del 8,29%.

La demanda de inversores superó el monto adjudicado por el Tesoro

Según informó la Secretaría de Finanzas, durante esta segunda convocatoria se recibieron ofertas por US$276 millones, de las cuales se adjudicó el monto previsto para la operación. El elevado nivel de demanda volvió a mostrar el interés de los inversores por el nuevo instrumento de deuda emitido por el Tesoro.

La colocación complementó la licitación realizada el miércoles, cuando el Gobierno había adjudicado cerca de US$470 millones tras recibir ofertas superiores a US$1.040 millones. Sumadas ambas ruedas, el Tesoro consiguió captar US$620 millones mediante el Bonar 2029.

El Bonar 2029 forma parte de la estrategia de financiamiento en dólares

El AO29 forma parte de la estrategia financiera del Gobierno para obtener financiamiento en moneda extranjera dentro del mercado local. Con este tipo de emisiones, el Ministerio de Economía busca fortalecer el programa financiero, ampliar las fuentes de fondeo y cubrir necesidades de financiamiento sin recurrir a una mayor emisión monetaria.

La colocación también refleja la intención oficial de consolidar el regreso del Tesoro al mercado de deuda en dólares bajo legislación argentina, en un contexto en el que el Ejecutivo procura sostener el equilibrio fiscal y reforzar las reservas mediante instrumentos destinados principalmente a inversores locales.

Con una demanda que volvió a superar ampliamente el monto adjudicado, el Bonar 2029 se posiciona como uno de los principales instrumentos de financiamiento lanzados por el Gobierno durante este año, en línea con su estrategia de fortalecer el mercado de capitales doméstico y diversificar las alternativas de financiamiento del Estado.