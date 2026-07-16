Superávit fiscal 2026: cómo quedaron las cuentas del Gobierno tras el rojo de junio

El Gobierno nacional cerró el primer semestre de 2026 con superávit financiero, aunque junio interrumpió la racha de resultados positivos debido al impacto del pago de aguinaldos y la postergación del vencimiento del Impuesto a las Ganancias.

El Sector Público Nacional (SPN) acumuló entre enero y junio de 2026 un superávit primario equivalente al 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit financiero del 0,1%, según informó el Ministerio de Economía. El ministro Luis Caputo atribuyó el resultado al ajuste del gasto público, al que definió como el eje central del programa económico, y destacó que permitió reducir impuestos nacionales por un equivalente cercano al 3% del PBI desde 2024.

Junio registró déficit por el pago de aguinaldos y Ganancias

Sin embargo, junio marcó un cambio en la tendencia. Durante ese mes, el SPN registró un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de $1.024.891 millones. Además, el pago de intereses de la deuda alcanzó los $328.049 millones.

Desde el equipo económico explicaron que el resultado estuvo condicionado principalmente por dos factores: la estacionalidad del pago del medio aguinaldo y la postergación del vencimiento de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias para personas humanas, lo que redujo de manera transitoria los ingresos fiscales.

La demora de la Ley de Inocencia Fiscal impactó en la recaudación

La extensión de los plazos para el pago de Ganancias había sido definida con la expectativa de que el Congreso aprobara la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que buscaba incentivar la exteriorización de ahorros no declarados. Sin embargo, la falta de avances legislativos dejó al Gobierno sin esa herramienta y ahora los tributaristas reclaman una nueva prórroga de los vencimientos.

En las próximas horas, el ministro Luis Caputo mantendrá una reunión con representantes del sector para analizar si se aplicará una nueva extensión del calendario tributario.

Más gasto en jubilaciones, programas sociales y subsidios

Más allá del impacto de los aguinaldos, las cuentas oficiales muestran un incremento del gasto en distintas partidas durante junio. Las prestaciones sociales, que incluyen jubilaciones y programas sociales, aumentaron de $8,3 billones en mayo a $11 billones en junio.

También crecieron los subsidios económicos, que pasaron de $784.178 millones a aproximadamente $1 billón en un mes, impulsados principalmente por las transferencias destinadas al sector energético.

Este incremento estuvo vinculado a la decisión oficial de ampliar las bonificaciones en las tarifas de gas y electricidad como parte de la estrategia para contener el impacto sobre los precios y sostener la desaceleración de la inflación.

El Gobierno sostiene el superávit como eje de su programa económico

Pese al resultado negativo de junio, el Gobierno mantiene el superávit acumulado durante el primer semestre como uno de los principales indicadores de su política de equilibrio fiscal.

De cara a los próximos meses, la evolución de la recaudación, la definición sobre el calendario del Impuesto a las Ganancias y el comportamiento del gasto público serán factores clave para determinar el desempeño de las cuentas públicas.