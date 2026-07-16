EE.UU. impone nuevos aranceles a Brasil: la medida de Trump impactará sobre exportaciones por US$11.200 millones

El Gobierno de Donald Trump anunció un arancel adicional del 25% sobre determinadas importaciones provenientes de Brasil, una medida que generó el rechazo de Brasilia y la activación de mecanismos de reciprocidad comercial.

Estados Unidos anunció la aplicación de un nuevo arancel del 25% sobre una parte de las importaciones provenientes de Brasil, una decisión que entrará en vigencia el 22 de julio y que afectará exportaciones brasileñas por un valor estimado de US$11.200 millones.

El nuevo arancel de Trump afecta casi un tercio de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos

Según cálculos de la Cámara Americana de Comercio para Brasil (Amcham Brasil), la medida alcanzará cerca del 29,7% de los US$37.700 millones que Brasil exportó a Estados Unidos durante el último año, convirtiéndose en uno de los cambios más relevantes en la relación comercial entre ambos países en los últimos años.

El anuncio se produce en un contexto de fuerte tensión política, a menos de tres meses de las elecciones presidenciales brasileñas del 4 de octubre. En esos comicios, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscará la reelección, mientras que el mandatario estadounidense Donald Trump manifestó su respaldo al candidato opositor de derecha, Flávio Bolsonaro.

Qué productos brasileños quedaron excluidos de los nuevos aranceles

Pese al alcance de la medida, el Gobierno estadounidense excluyó de los nuevos aranceles a varios productos estratégicos para Brasil. Entre ellos figuran la carne vacuna, el café y determinadas piezas para la industria aeronáutica, además de otros bienes que no cuentan con producción equivalente en Estados Unidos.

Desde Washington justificaron la decisión al sostener que responde a prácticas comerciales consideradas perjudiciales para la economía estadounidense. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que las políticas comerciales de Brasil han limitado el acceso de trabajadores y productores norteamericanos a ese mercado.

Brasil respondió con una ley de reciprocidad comercial

La administración estadounidense explicó además que el nuevo gravamen es el resultado de una investigación desarrollada durante un año por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), organismo que evaluó distintas políticas comerciales implementadas por Brasil antes de recomendar la imposición de los aranceles.

En respuesta, el Gobierno brasileño rechazó la decisión y anunció que aplicará la Ley de Reciprocidad Comercial, aprobada el año pasado, con el objetivo de responder a medidas que considere discriminatorias contra sus exportaciones.

El conflicto abre un nuevo frente de tensión entre las dos principales economías del continente y podría tener impacto tanto en el comercio bilateral como en la campaña electoral brasileña, donde la política exterior y la relación con Estados Unidos volvieron a ocupar un lugar central en el debate público.