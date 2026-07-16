El Senado avaló a Sabadini e Ise para dos cargos de la Justicia Federal en Chaco

El Senado de la Nación aprobó este jueves los pliegos de Patricio Sabadini y María Virginia Ise, quienes fueron postulados para ocupar dos puestos centrales dentro de la Justicia Federal con asiento en Resistencia.

Sabadini obtuvo el acuerdo para desempeñarse como fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia. Ise, en tanto, fue respaldada para incorporarse como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de la capital chaqueña.

Las dos postulaciones formaron parte de un paquete de 29 pliegos judiciales tratado por la Cámara alta, junto con 27 ascensos correspondientes al servicio exterior.

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Sabadini conducirá investigaciones federales desde Resistencia

El pliego de Patricio Sabadini había recibido observaciones durante el trámite ante la Comisión de Acuerdos. Los cuestionamientos estaban relacionados con causas vinculadas a Emerenciano Sena y Marcela Acuña, una sanción disciplinaria anterior, su situación patrimonial y una denuncia originada en un conflicto familiar. El postulante respondió por escrito y expuso ante los senadores durante la audiencia pública del 1 de julio.

Uno de los planteos se refería al expediente del programa Sueños Compartidos. Sabadini sostuvo que esa investigación se había iniciado antes de su llegada a la Fiscalía y aseguró que nunca estuvo bajo su intervención directa.

“Durante mi gestión nunca pasó ese expediente por mis manos”, afirmó. También explicó que la causa llegó formalmente al conocimiento del Ministerio Público cuando ya se encontraba prescripta.

El fiscal diferenció ese caso de otra investigación por presunto lavado de activos vinculada con fondos recibidos por el entorno de la familia Sena. Según declaró, esa pesquisa fue impulsada por la Fiscalía y se solicitó su elevación a juicio.

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Ise se incorporará a la Cámara Federal

El Senado también aprobó la candidatura de María Virginia Ise para ocupar una vocalía en la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. Durante su presentación ante la Comisión de Acuerdos, Ise destacó su experiencia como abogada, docente y funcionaria judicial. También defendió la necesidad de que las resoluciones sean redactadas con un lenguaje comprensible para las personas involucradas en los procesos.

La magistrada puso especial énfasis en su conocimiento del sistema acusatorio y de los juicios por jurados, dos herramientas que consideró relevantes ante la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la región.

La Cámara Federal revisa las decisiones tomadas por los juzgados de primera instancia y tiene jurisdicción sobre causas tramitadas en Chaco y otras provincias del Nordeste.

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Qué falta para que asuman los cargos

Con la aprobación del Senado, ambos postulantes superaron la instancia legislativa requerida para avanzar con sus designaciones. Ahora deberán formalizarse los nombramientos correspondientes y realizarse las juras antes de que Sabadini e Ise puedan asumir plenamente sus nuevas funciones.

Las incorporaciones se producen en medio de la transformación del sistema judicial federal en el NEA, donde el modelo acusatorio asigna a las fiscalías la conducción de las investigaciones y reserva a los jueces el control de la legalidad y las garantías constitucionales.