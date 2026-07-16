Cachanosky encendió la polémica en "X" por Argentina-Inglaterra y Malvinas

El economista Roberto Cachanosky encendió una polémica que se prolongó durante este jueves con una publicación en la red social "X" sobre el partido Argentina-Inglaterra y la cuestión Malvinas.

"Hay gente que sigue pensando que un partido de fútbol entre Argentina e Inglaterra es para una venganza por Malvinas. Pasaron 44 años de la guerra de Malvinas y, en mi opinión, el tema tiene que ser superado", escribió antes del encuentro por el Mundial de fútbol 2026.

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Argentina-Inglaterra, y la cuestión Malvinas

Y luego ejemplificó: "La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 y es como si los Aliados siguieran enfrentados a Japón y Alemania. En 1989 caía el muro de Berlín. En 1949 se crea la OTAN y Alemania Occidental se incorpora a la OTAN en 1955. El 8 de abril de 1952 se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Japón con el Tratado de Paz de San Francisco. En 1953 entró en vigor el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Estados Unidos y Japón"

"Para pensar. Es solo mi opinión", finalizó en su posteo el economista.

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La respuesta de Maslatón

La publicación generó la reacción de varios usuarios de "X", entre ellos del abogado también liberal Carlos Maslatón, quien en tono respetuoso expresó:

"Solo se superará cuando Inglaterra:

1) Se retire de las Malvinas.

2) Pida disculpas por las Invasiones de 1806 y 1807.

3) Nos indemnicen por la estafa del empréstito de la Baring Brothers.

4) Reconozcan que Rattín fue expulsado sin causa en 1966 y que compraron al referee alemán".

A lo que Cachanosky replicó: "¿También le vas a pedir lo mismo a los españoles por hacernos colonia y tener que encarar una guerra de la independencia? ¿Nos tienen que indemnizar por los costos de la guerra y los muertos?"

Reacciones de otros usuarios

Sin embargo, otros usuarios de "X" respondieron al comentario de Cachanosky con insultos y agravios.

"Todos los que me insultan por este posteo mío, son los mismos que fueron a la Plaza de Mayo el 10 de abril a aplaudir a Galtieri y festejaron cuando dijo: ´Si quieren venir que vengan, presentaremos batalla´", contestó el analista económico al referirse a algunos de la decenas de comentarios a su primer posteo.

Y luego completó: "Y festejaron sin importarles que mandaban a chicos de 18 años sin entrenamiento militar ni equipamiento a combatir con un ejército profesional. Después miraron para el costado cuando trajeron a esos chicos en el medio de la noche para que no se vieran que volvían derrotados. Y a los días estaban tratando de entrar a la Casa Rosada rompiendo todo".

"Qué colección de cínicos y cobardes", finalizó Cachanosky.