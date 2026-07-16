Corrientes proyecta ocupación récord de la mano de la fe y el Iberá

La provincia de Corrientes consolida su posicionamiento como uno de los destinos más dinámicos y atractivos del mapa nacional para este receso invernal. A través de una estrategia de articulación federal y una nutrida agenda que combina devoción mariana, naturaleza y patrimonio cultural, la provincia registra elevados niveles de reserva para la segunda quincena de julio.

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El ministro de Turismo de Corrientes, Juan Enrique Braillard Poccard, ponderó el esquema de complementariedad diseñado para potenciar la circulación de visitantes en todo el país. “Esta es una estrategia que se viene aplicando hace varios años, que es un acuerdo entre todas las provincias para tratar de aprovechar todos los destinos y que todos tengan la oportunidad de moverse y no se focalice todo en ciertas regiones”, fundamentó el funcionario.

De acuerdo con las estimaciones de la cartera, el mayor caudal de pernoctes se concentrará en el Parque Nacional Iberá, los portales de pesca deportiva y la ciudad de Corrientes capital, previéndose además un derrame de consumo hacia otras localidades del interior.

Turismo de fe y sabores con identidad en el interior

Las expresiones de la identidad correntina tienen como epicentro de fuerte impacto masivo a la localidad de Itatí, que este 16 de julio vive la histórica Coronación Pontificia de la Virgen. “El turismo religioso en la provincia de Corrientes es muy importante. Tenemos de las peregrinaciones más importantes de la Argentina y esperamos recibir a fieles de todo el país y de países vecinos”, remarcó el ministro.

La grilla de actividades para el interior provincial durante las semanas de vacaciones incluye propuestas de fuerte arraigo tradicionalista:

Yataytí Calle: celebrará el XIV Encuentro de Jinetes el próximo 19 de julio.

El Sombrero: ofrecerá su clásica Fiesta Provincial del Mbaipy el 25 de julio.

Gobernador Virasoro: albergará la Copa Centenario de fútbol infantil y la tradicional celebración de "Chake el Bicho".

La Cruz: recibirá el 9º Encuentro Internacional de Jeeperos a fin de mes.

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La agenda cultural de la capital provincial

Por su parte, la capital correntina estructuró una oferta urbana diversificada para el visitante de cercanía. El circuito a la vera del río Paraná integra recorridos por la Costanera, visitas guiadas al Teatro Vera, el paseo interactivo "Casa Iberá" y el Paseo de los Murales.

La programación invernal destaca la realización de la Feria Provincial del Libro en el espacio cultural La Unidad, el Festival de Teatro Flotante para las Infancias y la convención tecnológica Geek Fest. A su vez, el corredor de museos (que incluye la Ex Casa Martínez, la Casa Ñandereko y el Museo de Bellas Artes) mantendrá sus puertas abiertas con cronogramas especiales de visitas.

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Fuerte expectativa por la Fiesta del Dorado

En paralelo al desarrollo de la temporada de invierno, la provincia ya visualiza el impacto de sus grandes eventos de calendario para el mediano plazo. Braillard Poccard destacó el notable ritmo de inscripciones anticipadas para la 61° Fiesta Nacional del Dorado, que tendrá lugar en Paso de la Patria del 14 al 17 de agosto.

“Ya hablar de más de 100 inscriptos a semanas del inicio de la pesca es una muy buena noticia, y esperemos estar superando o acercándonos a las expectativas del sector”, concluyó el funcionario de la cartera de turismo.