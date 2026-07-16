José "El Flaco" López será el segundo correntino en jugar una final del mundo

La provincia de Corrientes volverá a tener a un representante en la final del certamen deportivo más importante del planeta después de 36 años. Tras consumarse la histórica victoria de la Selección argentina frente a Inglaterra, se confirmó que el delantero José "El Flaco" López formará parte del plantel que disputará la final del Mundial 2026 el próximo domingo contra España.

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El atacante, nacido en la pequeña localidad correntina de San Lorenzo, inscribió de esta manera su nombre en las páginas doradas del fútbol regional. El único antecedente de un futbolista de la provincia que logró alcanzar la instancia definitiva de una Copa del Mundo se remonta a la mítica campaña de Pedro Damián Monzón en el Mundial de Italia 1990.

A lo largo de la actual competencia, el jugador de San Lorenzo fue utilizado por Lionel Scaloni como una valiosa pieza de recambio. Aunque sumó minutos ingresando desde el banco de suplentes en dos encuentros, su aporte fue clave: tras jugar 9 minutos en la fase de grupos frente a Jordania, su ingreso definitivo se dio en los cuartos de final ante Suiza.

En apenas 11 minutos en cancha en tiempo suplementario, asistió a Julián Álvarez para sellar el 2 a 1 que destrabó un partido complejo y encaminó el rumbo de la Albiceleste.

El recorrido histórico de los correntinos en los mundiales

La presencia correntina en las Copas del Mundo conforma una nómina sumamente selecta que se inició formalmente en tierras italianas en 1990:

Pedro Damián Monzón (Italia 1990): el recio defensor surgido de las inferiores de Independiente fue citado por Carlos Salvador Bilardo. Formó parte del plantel liderado por Diego Maradona, convirtió un gol de cabeza clave ante Rumania en la fase de grupos y obtuvo la medalla de plata tras caer ante Alemania Federal en la final de Roma.

Maximiliano Meza (Rusia 2018): el mediocampista oriundo de la localidad de Caá Catí se ganó su lugar bajo la conducción técnica de Jorge Sampaoli. Sumó minutos en un certamen convulsionado por internas dentro de la delegación nacional, el cual concluyó con la eliminación en octavos de final ante Francia por 4 a 3.

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Los correntinos que vistieron camisetas extranjeras

La estadística provincial suma un capítulo particular de futbolistas que se nacionalizaron para representar a seleccionados de otros países.

El caso más relevante en citas mundialistas es el de Guillermo Franco, delantero oriundo de Mercedes. Tras brillar en la liga mexicana, adoptó la ciudadanía y disputó de manera consecutiva los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 con la camiseta de la selección de México, enfrentando en ambas ocasiones a la propia Selección argentina en fases de eliminación directa.

Asimismo, la nómina incluye a otros dos deportistas que vistieron casacas internacionales pero no lograron acceder a fases finales mundialistas: el delantero correntino Carlos Salom, quien representó a la selección de Palestina en el año 2016 logrando marcar en su debut, y el defensor José Andrés Bilibio, quien disputó diez encuentros internacionales defendiendo los colores de Armenia entre 2002 y 2003.