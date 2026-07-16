Corrientes: Gendarmería secuestró cocaína valuada en 48 millones de pesos en la Ruta 34

Las redes de distribución de sustancias ilícitas en el interior provincial sumaron un nuevo eslabón desarticulado por las fuerzas federales de seguridad. Efectivos pertenecientes al Escuadrón 47 "Ituzaingó" de Gendarmería Nacional detuvieron a un ciudadano que transportaba más de dos kilogramos de cocaína ocultos entre sus prendas de vestir, mientras se desplazaba a bordo de una motocicleta en jurisdicción de la localidad correntina de San Carlos.

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El procedimiento de interceptación se concretó sobre la traza de la Ruta provincial N° 34, en el marco de una serie de patrullajes y controles viales de carácter preventivo orientados a combatir los delitos de competencia federal en el corredor norte correntino.

Durante el dispositivo, los gendarmes detuvieron la marcha de un motovehículo de baja cilindrada. Al iniciar el proceso de identificación y consulta de antecedentes del conductor, los uniformados advirtieron un marcado estado de nerviosismo y notorias asimetrías en la fisonomía de su torso, detectando la presencia de bultos rígidos y de formato rectangular disimulados por debajo de sus prendas de vestir externas.

Pruebas químicas y valoración del cargamento secuestrado

Con la autorización correspondiente de las autoridades judiciales de turno en la capital de la provincia y ante la presencia de testigos civiles requeridos en el lugar, la patrulla de Gendarmería procedió a realizar la requisa personal del sospechoso.

El palpado de seguridad arrojó el hallazgo de dos ladrillos compactos prensados y un tercer envoltorio de menor tamaño herméticamente sellado.

Personal de la división científica de la fuerza federal sometió la sustancia blanca a los reactivos del sistema químico orientativo (Narcotest), arrojando una coloración cromática positiva para clorhidrato de cocaína, con un peso de balanza exacto de 2,013 kilogramos del estupefaciente.

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Las autoridades judiciales a cargo del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Corrientes ordenaron el decomiso inmediato de los paquetes de droga y el secuestro de la motocicleta utilizada como medio de transporte logístico.

Los peritos de la fuerza estimaron que el valor económico conjunto de los elementos incautados supera la cifra de 48 millones de pesos en el mercado de comercialización informal.

El conductor implicado fue alojado en la dependencia del escuadrón en carácter de detenido incomunicado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.