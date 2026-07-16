Bandera "Las Malvinas son argentinas": un empresario correntino reveló el misterio del festejo de la Selección

La victoria épica de la Selección argentina frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 dejó postales destinadas a la posteridad, entre ellas, la de los futbolistas festejando en el centro de la cancha con una bandera que rezaba "Las Malvinas son argentinas". El empresario correntino Carlos "Cacoto" Gold, testigo directo del hecho en las tribunas del estadio, reveló la verdadera historia de cómo ese símbolo patrio llegó a los futbolistas y desmitificó algunas versiones que circularon en las plataformas digitales.

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Gold, quien compartió la grada con los simpatizantes que portaban el trapo, relató la secuencia exacta del desenlace del partido: "De repente unos flacos que estaban a mi izquierda, una vez terminado el partido, sacan la bandera y la despliegan, justo en el momento en el que los jugadores estaban festejando al frente nuestro", recordó el empresario local.

La reconstrucción del hecho por parte del correntino sumó un dato clave que aclara cómo ingresó la insignia al terreno de juego. "Uno de los auxiliares le muestra a uno de los jugadores y uno de los flacos hace un bollito y la tira al campo de juego; este auxiliar recoge la bandera y la lleva al centro del área donde estaban todos los jugadores", detalló, marcando un fuerte contraste con las especulaciones que señalaban que el mediocampista Giovani Lo Celso había escalado los límites de la tribuna para solicitarla de forma directa.

Descontrol y locura en las tribunas del estadio

El empresario correntino describió además la magnitud de los festejos de la parcialidad albiceleste, los cuales se extendieron por más de una hora posterior al pitazo final del árbitro. La euforia de la hinchada argentina desbordó la planificación del personal de control norteamericano.

"Los de seguridad nos querían sacar, pero no había forma de hacerlo", graficó Gold sobre la resistencia festiva de los simpatizantes. "Recién cuando se apagaron por completo las luces del estadio comenzamos a movilizarnos. Una vez que salió la hinchada con los bombos, ahí sí se terminó el aliento en las tribunas y los festejos siguieron en las adyacencias del estadio", relató a radio Dos sobre el histórico pasaje a la final del Mundial 2026.

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Con vistas al domingo, el correntino, quien ostenta "el privilegio" de haber presenciado en vivo cada uno de los goles mundialistas de Lionel Messi, ya planifica la logística para el último escalón del torneo.

Gold aseguró que hará lo imposible para garantizar su lugar en las plateas del estadio MetLife de Nueva Jersey y Nueva York, donde el seleccionado nacional dirimirá el título frente a España a partir de las 16:00 horas.