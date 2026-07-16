Diputada sobre los dichos del vocero Ravier: "El 59% de las familias hoy no llega a fin de mes"

La diputada nacional del Frente Renovador Jimena López cuestionó al Gobierno nacional tras la difusión de los últimos datos del INDEC y afirmó que el endeudamiento de las familias responde a la pérdida del poder adquisitivo y no a una falta de educación financiera.

La legisladora sostuvo que los festejos del oficialismo por el índice de inflación “desconocen la realidad que viven millones de argentinos” y advirtió en declaraciones difundidas por NA que la Canasta Básica Total aumentó por encima del índice general de precios durante junio.

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"Es una provocación"

López rechazó las expresiones del vocero Adrián Ravier y afirmó: “El vocero Adrián Ravier dice que la gente tiene que aprender hasta dónde puede endeudarse. Es una provocación. El 59% de las familias hoy no llega a fin de mes”.

“La gente no se endeuda para comprarse una casa; se endeuda para pagar comida, luz, gas, transporte y medicamentos. No es falta de educación financiera. Es un modelo que destruye los ingresos y después responsabiliza a sus víctimas”, agregó la diputada nacional.

López analizó las cifras difundidas por el INDEC correspondientes a junio y señaló que, mientras la inflación general fue del 1,9%, la Canasta Básica Total registró un incremento del 2,2%. En ese marco, indicó que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.531.473 para no quedar por debajo de la línea de pobreza y $689.853 para no caer en la indigencia.

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"Endeudarse para llegar a fin de mes"

Además remarcó que “la inflación baje es necesario, pero no alcanza con festejar un número mientras millones de argentinos tienen que endeudarse para llegar a fin de mes. La economía mejora cuando mejora la vida de las familias; ese es el único indicador real”.

La legisladora también afirmó que los repartidores mantienen deudas promedio cercanas al millón de pesos con las aplicaciones para las que trabajan y aseguró que las tarifas aumentaron casi cuatro veces más que la inflación y cinco veces más que el salario mínimo.

Por último, advirtió que la tasa de mora familiar alcanzó el 12,7% y reclamó debatir “de forma urgente en el Congreso el desendeudamiento familiar”, además de impulsar un cambio del modelo económico del Gobierno de Javier Milei, al considerar que “asfixia el consumo y empuja a la clase media y trabajadora a vivir a crédito”.