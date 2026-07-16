Tras gestiones del Gobierno de Misiones, La India habilitó la importación comercial de yerba mate argentina

La India aprobó las habilitaciones necesarias para la importación comercial de yerba mate argentina, así lo confirmó el ministro del Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori.

La medida, que fue por instrucción del gobernador Hugo Passalacqua y requirió meses de gestiones y trabajo conjunto; representa un paso estratégico para la expansión internacional del producto y la apertura de nuevas oportunidades para la producción yerbatera misionera.

Yerba mate argentina a La India

López Sartori destacó que esta decisión representa un paso clave para el sector, ya que deja atrás la etapa de envíos de prueba y habilita el desarrollo de operaciones comerciales de manera regular. De esta forma, se abre la posibilidad de abastecer al mercado indio a una escala significativamente mayor.

“Esta aprobación marca un cambio fundamental: ya no se trata de envíos de prueba, sino de una habilitación comercial que permite desarrollar operaciones de importación de manera regular, abriendo la posibilidad de abastecer ese mercado, a una escala mucho mayor”, explicó el Ministro.

También destacó el compromiso de las empresas que participaron del proceso de apertura de este mercado. En ese sentido, señaló que varias firmas ya se encuentran preparando los primeros envíos destinados a clientes e importadores de la India.

“La apertura del mercado del país más poblado del mundo representa una oportunidad extraordinaria para seguir posicionando a nuestra yerba mate y generar más valor para toda la cadena productiva”, expresó.

El impulso a la apertura de nuevos mercados

En la apertura del período de sesiones ordinarias de la Cámara de Representantes, el pasado 1° de mayo, el gobernador Hugo Passalacqua señaló la importancia de consolidar nuevos destinos para la yerba mate misionera, tras destacar que durante 2025 se alcanzó un récord de exportaciones hacia los mercados tradicionales.

En esa oportunidad, el mandatario sostuvo que “en el año 2025 tuvimos un récord de exportación de yerba mate en los destinos tradicionales y un potencial de crecimiento en nuevos mercados como ser la India, Turquía, Siria y China, países que ya reciben nuestros productos”.

En esa misma línea, Passalacqua reafirmó la decisión de continuar impulsando acciones que fortalezcan al sector yerbatero y amplíen sus oportunidades de crecimiento. “La yerba mate forma parte de nuestra propia historia, cultura y eje central de la economía de cientos de familias”, afirmó.

Fuente: Gobierno de Misiones.