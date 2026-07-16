Resistencia reunió a 95 mil personas para festejar el pase de Argentina a la final

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 desató una celebración multitudinaria en Resistencia. Según la estimación oficial, alrededor de 95 mil personas se concentraron en la Plaza 25 de Mayo y las calles cercanas después de la victoria por 2-1 frente a Inglaterra.

El cálculo fue realizado mediante imágenes captadas por la División Drones de la Policía del Chaco. La convocatoria alcanzó una magnitud similar a la registrada en diciembre de 2022, cuando el seleccionado nacional se consagró campeón del mundo en Qatar.

Pese a la cantidad de asistentes, el operativo concluyó sin incidentes graves. La Policía reportó 15 personas demoradas por contravenciones, principalmente por situaciones de ebriedad, desorden y peleas aisladas.

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Una multitud ocupó el centro de Resistencia

Los hinchas comenzaron a movilizarse apenas finalizó el partido, que Argentina dio vuelta con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez durante los minutos finales.Familias, grupos de jóvenes y simpatizantes con banderas y camisetas avanzaron hacia el centro de la capital chaqueña hasta ocupar la plaza principal y varias cuadras de sus alrededores.

El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, explicó que el monitoreo aéreo permitió estimar la presencia de unas 95 mil personas. “A través de la División Dron de la Policía del Chaco pudimos contabilizar aproximadamente 95 mil personas que se dieron cita en la Plaza 25 de Mayo”, señaló en declaraciones a Radio Libertad.

El mayor movimiento se mantuvo hasta cerca de las 22, cuando comenzó la desconcentración progresiva de los asistentes.

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Quince demorados y ningún hecho grave

Romero valoró el comportamiento general de la multitud y consideró que la baja cantidad de demorados reflejó el resultado del dispositivo preventivo. Las 15 personas fueron trasladadas por infracciones contravencionales, vinculadas principalmente con el consumo excesivo de alcohol, disturbios y enfrentamientos menores entre jóvenes.

“Para la cantidad de personas que había, 15 demorados no es significativo. La verdad es que fue un éxito el operativo”, afirmó el jefe policial. Además, no se informaron episodios importantes de vandalismo ni situaciones de violencia que obligaran a interrumpir los festejos.

No hubo siniestros viales en los alrededores

Otro de los datos destacados fue la ausencia de accidentes de tránsito en las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo. Según explicó Romero, numerosos asistentes estacionaron sus automóviles y motocicletas a varias cuadras del centro y completaron el trayecto caminando. Esa conducta permitió reducir la circulación en el sector más concurrido.

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El despliegue de seguridad fue coordinado entre la Policía del Chaco, el Ministerio de Seguridad provincial y la Municipalidad de Resistencia.

La celebración tuvo como antecedente inmediato los festejos por el Mundial de Qatar. De acuerdo con las autoridades, aquella convocatoria también había reunido a una cantidad cercana a las 95 mil personas.

Argentina volverá a jugar el domingo, cuando enfrentará a España en la final del Mundial 2026. Ante la posibilidad de una nueva movilización masiva, las autoridades deberán preparar otro operativo para ordenar el tránsito y la concentración en el centro de Resistencia.