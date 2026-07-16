Crimen en Chaco: un joven murió apuñalado tras los festejos por la victoria de la Selección

Una pelea entre dos grupos terminó con un joven asesinado y su hermano gravemente herido durante la madrugada de este jueves en la localidad chaqueña de La Leonesa. Por el hecho hay cuatro personas demoradas y un quinto sospechoso permanece prófugo.

El enfrentamiento ocurrió cerca de las 00.50 en el barrio Belgrano, horas después de las celebraciones por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial. Los investigadores intentan determinar qué originó la disputa y quién produjo las heridas mortales.

Cuando los efectivos de las comisarías de La Leonesa y Las Palmas llegaron al lugar, los dos hermanos ya habían sido trasladados en ambulancia hasta el hospital local. Una de las víctimas fue identificada como José Antonio Escobar, de aproximadamente 25 años, quien ingresó al centro asistencial sin signos vitales tras sufrir heridas provocadas con un arma blanca.

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Su hermano, Juan Escobar, de 29 años, también fue apuñalado y debió ser derivado de urgencia al Hospital Julio C. Perrando de Resistencia. El parte médico indicó que presentaba un hemotórax causado por una puñalada, además de lesiones en el hombro derecho y en una pierna.

Debido a la gravedad del cuadro, fue intervenido quirúrgicamente y los profesionales le colocaron un tubo de avenamiento pleural. Después de la operación quedó internado, consciente y estable.

Cuatro personas demoradas y dos armas secuestradas

Luego de confirmarse la muerte de José Escobar, la Policía desplegó un operativo en distintos sectores de La Leonesa. Durante los procedimientos fueron demorados S.G., de 19 años; F.A.G., de 17; S.V.F., de 36; y A.B.L., de 43 años. La participación de cada uno deberá establecerse mediante testimonios, pericias y otras evidencias reunidas en la causa.

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Los agentes también secuestraron un cuchillo tipo carnicero con mango blanco y un machete de aproximadamente 40 centímetros, con empuñadura negra. Ambos elementos serán sometidos a estudios para determinar si fueron utilizados durante el ataque.

La Policía continuaba con los operativos para localizar a R.L., alias “Yogur”, quien estaría relacionado con el enfrentamiento y no había sido encontrado hasta el momento. En el lugar trabajaron especialistas del Gabinete Científico del Poder Judicial, encargados de relevar la escena, recoger rastros y reconstruir la secuencia de la pelea.

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El cuerpo de José Escobar fue trasladado al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses para la realización de la autopsia.

La investigación fue iniciada como supuesto homicidio y quedó a cargo del Equipo Fiscal N.º 13, conducido por el fiscal Víctor Recio. Entre las principales medidas pendientes se encuentran el análisis de las armas, la recepción de testimonios y la búsqueda del sospechoso prófugo.