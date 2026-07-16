Karina Milei aísla al PRO y arma la hoja de ruta para arrebatarle la Ciudad a Jorge Macri en 2027

La Libertad Avanza decidió pisar el acelerador a fondo sobre el macrismo. Lejos de buscar puntos de acuerdo o negociar lugares, Karina Milei encabezó una cumbre estratégica en la Casa Rosada con un objetivo entre ceja y ceja: armar la hoja de ruta para sacarle la Ciudad de Buenos Aires a Jorge Macri en las elecciones de 2027. La orden que bajó fue clara y directa: construir una estructura pura y descartar de plano cualquier salvavidas electoral o alianza con el PRO.

En los papeles previos, la foto de la reunión iba a ser más grande e incluía a dirigentes de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, a último momento hubo cambio de planes y el filtro fue estricto. Según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, la secretaria general de la Presidencia decidió cerrar las puertas únicamente para la tropa porteña. La “voz cantante” del armado la llevó Pilar Ramírez, jefa del bloque de legisladores de LLA en la Ciudad, quien llegó acompañada por sus diputados y los equipos técnicos del espacio.

La Libertad Avanza busca quedarse con el territorio de Jorge Macri en 2027

La decisión de cancelar cualquier acuerdo con el PRO llega en un momento delicado para los libertarios. El espacio tuvo que resetear su tablero porteño luego de perder a su principal figura: Manuel Adorni. El funcionario quedó totalmente fuera de juego para las elecciones luego de que la Justicia le pusiera la lupa encima por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, un escándalo que obligó a la hermana del Presidente a tomar el control absoluto del distrito.

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Durante el mano a mano, no hubo espacio para la diplomacia a la hora de evaluar la gestión del actual jefe de Gobierno. Los referentes libertarios le llevaron a la funcionaria un diagnóstico lapidario sobre el día a día en las calles. En la mesa de trabajo marcaron que la Ciudad sufre problemas estructurales gravísimos y apuntaron contra las fallas en la higiene urbana, destacando la preocupante acumulación de basura que padecen a diario diversas comunas.

Con esta foto de familia en la Rosada, Karina Milei reafirmó quién manda en el armado territorial del oficialismo en uno de los distritos más pesados del país. Al respaldar abiertamente a la facción que lidera Ramírez, la funcionaria eligió a sus legisladores como la verdadera y única oposición porteña, encargándoles la tarea de marcarle la cancha de cerca a la administración del PRO de acá a los próximos comicios.

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Las barreras de la paciencia y la deuda con el sur porteño

La lupa de los equipos técnicos de La Libertad Avanza no se quedó solo en los contenedores de basura desbordados. En el análisis fino, señalaron el hartazgo que genera el déficit crónico en el tránsito y la conectividad urbana. El punto más caliente de este reclamo son las demoras interminables y los problemas de circulación diarios que provocan las barreras ferroviarias, una cuenta pendiente que la actual gestión sigue sin poder destrabar.

El otro gran foco de bronca que se debatió en la Casa Rosada fue la histórica fractura geográfica de la Capital. Los dirigentes libertarios dijeron que hay una desigualdad urbana innegable y cuestionaron la falta de desarrollo e inversión en la zona sur porteña. Ahora, el oficialismo nacional busca levantar ese reclamo vecinal como bandera propia para seducir a los votantes más relegados y golpear al macrismo donde más le duele.

Para que las críticas no queden en una simple catarsis, la mesa técnica presentó su plan de ataque. Durante la reunión se repasaron los proyectos de ley que el bloque impulsará a corto plazo en la Legislatura para apurar respuestas reales a estos problemas estructurales. Todo este movimiento, sumado al armado de una nueva plataforma de gobierno, apunta a un solo horizonte: mostrar músculo político y convertirse en la alternativa competitiva que logre sacar al PRO de la escena.

TC/MSS