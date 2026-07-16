Eduardo Ibarra sobre la vicepresidenta: "Hasta el final del mandato de Milei, Villarruel seguirá en una posición abiertamente opositora"

La victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 volvió a poner en evidencia las diferencias entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. En ese contexto, el analista político Eduardo Ibarra analizó el trasfondo de la disputa y el impacto político que generó el partido.

Para Ibarra, el distanciamiento entre ambos dirigentes no es reciente, sino que se profundiza con cada episodio. "La vicepresidenta desde hace tiempo está alejada del gobierno de Milei, eso es de conocimiento público y me parece que este es un escalón más de su confrontación", afirmó.

Las diferencias entre Milei y Villarruel por la cuestión Malvinas

Según explicó, Victoria Villarruel sostiene una postura muy distinta a la del Presidente respecto del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. "Ella siempre se ha manifestado en relación a las cuestiones patrióticas de una manera completamente distinta a Javier Milei, en una posición yo diría antagónica", señaló.

Además, recordó una entrevista que Milei brindó en 2024 a la BBC. "Cuando le preguntan si las Malvinas son argentinas, su declaración fue: 'Las Malvinas nunca serán argentinas'", remarcó. Luego agregó que el mandatario sostuvo que "perdimos una guerra, que hay que hacer un duelo, pero que las Malvinas siempre van a ser de Inglaterra".

El valor simbólico del partido entre Argentina e Inglaterra

Ibarra también respaldó la mirada de Villarruel sobre el significado del encuentro frente a Inglaterra. "Esto no es un partido más", recordó sobre la postura de la vicepresidenta, al considerar que el fútbol constituye un fenómeno cultural que trasciende lo estrictamente deportivo.

Asimismo, destacó la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" que exhibieron los jugadores argentinos tras la clasificación a la final. "Ellos mostraron esa bandera", recordó, y consideró que esa imagen dejó al Gobierno "muy expuesto" frente a la opinión pública.

Por último, el analista sostuvo que la vicepresidenta mantendrá esa posición durante el resto del mandato. "Hasta el fin del gobierno de Javier Milei, Victoria Villarruel va a seguir en una posición, yo diría, abiertamente opositora al Gobierno y a las políticas de Javier Milei", concluyó.