A cuánto cotiza el dólar hoy, jueves 16 de julio

A cuánto cotiza el Dólar Blue hoy, jueves 16 de julio

El dólar blue abrió hoy 16 de julio a un valor en el mercado de $1530 para la compra y $1510 para la venta.

El dólar blue es el nombre informal que se le da en Argentina al dólar estadounidense que se compra y vende de manera ilegal o paralela, fuera del mercado cambiario oficial.

A cuánto cotiza el Dólar Oficial hoy, jueves 16 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial abrió hoy jueves 16 de julio a $1495,00 para la compra y $1445,00 para la venta.

El Dólar Oficial es la cotización de la divisa estadounidense regulada por el Banco Central, que se utiliza como referencia para el comercio exterior y la liquidación de impuestos.

A cuánto cotiza el Dólar MEP hoy, jueves 16 de julio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, abrió hoy a $1509,00 para la compra y $1515,70 para la venta.

El Dólar MEP es el tipo de cambio que se obtiene legalmente en Argentina mediante la compra de un bono soberano en pesos y su posterior venta en dólares en el mercado local.

Dólar hoy, jueves 16 de julio

A cuánto cotiza el Dólar contado con liquidación (CCL) hoy, jueves 16 de julio

El dólar contado con liquidación (CCL) abrió hoy jueves 16 de julio a $1562,20 para la compra y $1565,70 para la venta.

El Dólar CCL es la variante legal para adquirir divisas operando bonos o acciones locales que cotizan en el exterior, lo que permite transferir de manera declarada fondos fuera del país.

A cuánto cotiza el Dólar Tarjeta hoy, jueves 16 de julio

El Dólar Tarjeta abrió hoy a $1943,50 como referencia de dólar.

El Dólar Tarjeta es el valor del dólar oficial al que se le suman los recargos e impuestos nacionales por realizar consumos en moneda extranjera con tarjetas de crédito o débito.

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A cuánto cotiza el Dólar Cripto hoy, jueves 16 de julio

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto abrió hoy en $1559,15 para la compra y $1558,36 para la venta.​

El Dólar Cripto es la cotización implícita que surge de comprar criptomonedas estables (como USDT o DAI) con pesos, disponible para operar las 24 horas y fuera del sistema bancario.

A cuánto cotiza el Riesgo País hoy, jueves 16 de julio

El riesgo país abrió en los 404 puntos básicos este jueves 16 de julio.

El riesgo país es un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países.