Fuerte respaldo a la licitación: el Tesoro superó los vencimientos y sumó fondos para reforzar la caja

El Ministerio de Economía consiguió financiamiento por $5,44 billones en la licitación realizada ayer 15 de julio, en la que ofreció instrumentos a tasa fija, ajustados por inflación, a tasa variable y vinculados con la evolución del dólar oficial.

La Secretaría de Finanzas informó que recibió 2.938 ofertas por un valor efectivo total de $8,45 billones y resolvió adjudicar $5,44 billones.

¿Qué significa este resultado? El Tesoro tenía vencimientos por alrededor de $3 billones y consiguió adjudicar $5,44 billones. Por eso se habla de un rollover del 183%: por cada $100 que vencían, el Gobierno obtuvo unos $183. No sólo renovó todo lo que debía pagar, sino que consiguió cerca de $83 adicionales.

Licitación de deuda: el Gobierno captó US$ 470 millones con el nuevo Bonar AO29

La mayor parte de los fondos se concentró en la letra capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de noviembre de 2026. En efecto, el Tesoro adjudicó $2,38 billones de valor efectivo mediante ese instrumento, a una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) del 25,59%.

También se colocaron $1,08 billones en el bono ajustado por CER que vence en marzo de 2028. En este caso, la tasa real convalidada fue del 8,07% anual por encima de la inflación. A su vez, el bono atado a la tasa TAMAR, con vencimiento en agosto de 2028, captó otros $627.511 millones y pagó una TIREA del 34,57%.

Una parte importante de la licitación estuvo destinada a instrumentos dólar linked, que se pagan en pesos pero ajustan su capital de acuerdo con la evolución del tipo de cambio oficial.

El título más demandado dentro de ese segmento fue la nueva letra con vencimiento el 10 de mayo de 2027. Economía adjudicó u$s604 millones de valor nominal, equivalentes a unos $868.063 millones, con una tasa efectiva anual del 3,16%.

Además, se colocaron u$178 millones en la letra dólar linked que vence en agosto de 2026, a una TIREA del 7,77%, y u$s186 millones en el bono con vencimiento en diciembre de 2028, con un rendimiento del 9,08%.

Para convertir las ofertas denominadas en moneda extranjera, el Palacio de Hacienda utilizó el tipo de cambio de referencia del Banco Central del 14 de julio, ubicado en $1.474,7373 por dólar.

Qué significa haber logrado esos resultados

El Tesoro tenía vencimientos por alrededor de $3 billones y consiguió adjudicar $5,44 billones. Por eso se habla de un rollover del 183%: por cada $100 que vencían, el Gobierno obtuvo unos $183. No sólo renovó todo lo que debía pagar, sino que consiguió cerca de $83 adicionales.

Esto tiene tres efectos concretos. Primero, evita que Economía tenga que usar recursos propios para cancelar los vencimientos. Segundo, reduce la necesidad de pedirle asistencia al Banco Central, algo relevante para la estrategia oficial de controlar la cantidad de pesos y la inflación. Tercero, le permite acumular fondos para enfrentar próximos pagos de deuda.

La elevada cantidad de ofertas también muestra que había disponibilidad de pesos y demanda por los instrumentos ofrecidos. Sin embargo, no significa que el financiamiento haya sido gratuito: para conseguirlo, el Gobierno tuvo que ofrecer tasas atractivas, instrumentos ajustados por inflación y cobertura frente a una eventual suba del dólar.

En otro orden de cosas fue relevante la colocación del Bonar 2029, con la que el Tesoro obtuvo USD 470 millones. Esos dólares pueden ayudar a cubrir compromisos en moneda extranjera y reducir la necesidad de comprarlos en el mercado. El punto menos favorable fue el costo: el nuevo bono quedó con un rendimiento superior al 8% anual en dólares, una tasa todavía elevada para un país que busca normalizar su acceso al crédito.

Economía consiguió USD 470 millones con el Bonar 2029

En paralelo, el Gobierno estrenó un nuevo bono denominado y pagadero en dólares, con vencimiento el 31 de octubre de 2029 y una tasa nominal anual del 6%.

Por el denominado Bonar 2029 se recibieron 5.714 ofertas por un valor efectivo de u$s 985 millones. Finalmente, el Tesoro adjudicó u$s 470 millones, correspondientes a un valor nominal de u$s 499 millones.

Tras el "auxilio" financiero de Milei, la oposición apuntó contra Llaryora por el "rojo" de las cuentas de Córdoba

El precio de corte fue de u$s 943 por cada u$s1.000 de valor nominal. De esta manera, el instrumento quedó con una tasa nominal anual del 7,99% y una TIREA del 8,29%.

El rendimiento muestra que, pese a la mejora de los bonos soberanos y a la baja reciente del riesgo país, el Tesoro todavía debe ofrecer una tasa superior al 8% anual en dólares para atraer financiamiento voluntario en el mercado local.

El Ministerio de Economía habilitó, además, una segunda vuelta para el Bonar 2029 durante este jueves 16 de julio, entre las 11 y las 13. En esa instancia se podrán colocar hasta USD 150 millones adicionales de valor nominal al mismo precio de corte de USD 943. La convocatoria estará abierta tanto para personas humanas como jurídicas.

El resultado dejó como principal señal la elevada demanda por instrumentos de cobertura cambiaria y por títulos en dólares. Al mismo tiempo, el alto nivel de renovación en pesos le permitió al Gobierno superar ampliamente los vencimientos de la jornada y conseguir fondos frescos para afrontar los próximos compromisos financieros.

lr