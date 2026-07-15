El Ministerio de Economía informó, a través de la Secretaría de Finanzas, los resultados de la licitación de deuda que se realizó este miércoles 15 de julio en donde se adjudicaron $5,44 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $8,45 billones, lo que significa un rollover de 183,12% sobre los vencimientos.

Licitación de deuda: el Gobierno busca renovar $3 billones y presenta un nuevo bono en dólares

Resultado de la licitación

La principal novedad de esta ventana fue el debut del nuevo Bonar AO29, un título suscripto en dólares que forma parte de la estrategia oficial para captar divisas en el mercado local y extender los plazos de financiamiento del Tesoro.

Este nuevo elemento sujeto a los movimientos del dólar recibió ofertas por un total de US$ 1.046 millones y tuvo como resultado U$S470 millones a 8,29% TIREA (7,99% TNA). Además, el menú oficial de esta licitación combinó instrumentos a tasa fija, ajustados por inflación, vinculados al dólar y TAMAR, mientras que la única curva que quedo afuera fue la de duales.

-Instrumento en pesos a tasa fija

Reapertura de la Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (S30N6): $2,38 billones, 1,92% TEM, 25,59% TIREA.

Caputo anunció el proyecto número 21 del RIGI: u$s709 millones de inversión para producir carbonato de litio

-Instrumento en pesos con ajuste por CER

Reapertura del bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 31 de marzo de 2028 (TZXM8): $1,08 billones a 8,07% TIREA.

-Instrumento en pesos a tasa variable

Reapertura del bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2028 (TMG28): $0,63 billones con un margen de 8,06%

-Instrumentos dólar linked

Reapertura de la Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (D31G6): $0,26 billones a 7,77% TIREA.

Apertura de la Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 10 de mayo de 2027 (D10Y7): $0,87 billones a 3,16% TIREA.

Reapertura del bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 15 de diciembre de 2028 (TZVD8): $0,22 billones a 9,08% TIREA.

Los puntos que no cierran del plan financiero que presentó Caputo

Por último, Finanzas recordó que este jueves 16 de julio se realizará, hasta las 13, la segunda rueda de los bonos AO29 al precio de corte de la licitación de hoy por un total adicional de US$150 millones.

GZ/ML