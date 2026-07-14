Licitación de deuda: el Gobierno busca renovar $3 billones y presenta un nuevo bono en dólares

El Gobierno, a través de la Secretaría de Finanzas, anunció una nueva licitación de deuda que se realizará este miércoles 15 de julio, con el objetivo de renovar vencimientos por alrededor de $3 billones. La novedad de esta ventana está en el lanzamiento del nuevo Bonar AO29, suscripto en dólares, con iguales condiciones que los AO27 y AO28. No tendrá monto máximo de emisión, siempre dentro del máximo total previsto para el bono de US$ 2.000 millones.

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La estrategia oficial combina instrumentos a tasa fija, ajustados por inflación, vinculados al dólar y TAMAR, mientras que la única curva que quedó fuera fue la de duales. Desde Dhalmore Capital mencionaron que el “objetivo sigue siendo extender la duración de la deuda. El único instrumento de corto plazo es la LELINK de agosto, que vuelve a cumplir el rol de ofrecer cobertura cambiaria y quitar presión sobre el dólar”.

Por esta vez se recibirán ofertas a través del sistema de licitación aprobado por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 9/2019 desde las 11 hasta las 13.

El menú que ofrece el Tesoro

La licitación incluirá un nuevo bono con suscripción exclusivamente en dólares estadounidenses que tendrá como vencimiento el 31 de octubre de 2029 (AO29) al 6%. El monto máximo a emitir será de US$2.000 millones, los cuales podrán ser colocados en su totalidad en la primera vuelta. En caso de que en la primera vuelta no se coloque la totalidad, en la segunda vuelta se podrá colocar hasta US$150 Millones.

El menú se completa con los siguientes instrumentos:

Instrumento a licitar en pesos a tasa fija:

- Reapertura de la Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (S30N6).

Instrumento a licitar en pesos con ajuste por CER:

- Reapertura del bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 31 de marzo de 2028 (TZXM8).

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Instrumento a licitar en pesos a tasa variable:

- Reapertura del bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2028 (TMG28).

Instrumentos a licitar Dólar Linked:

- Reapertura de la Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (D31G6).

- Apertura de la letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 10 de mayo de 2027 (D10Y7);

- Reapertura del bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 15 de diciembre de 2028 (TZVD8).

Opiniones y expectativas para el nuevo AO29

Desde Dhalmore Capital señalaron que la liquidez del mercado “luce más ajustada que en las últimas licitaciones. El Tesoro enfrenta nuevamente al trade-off de liberar liquidez para que baje la tasa o mantener la liquidez apretada para que no aumente la presión sobre el dólar”, luego agregaron que esperan que el Tesoro “deba convalidar algo de premio, especialmente en la LECAP S30N6, que hoy luce cara contra el resto de la curva y tiene un monto emitido relativamente bajo”.

Por su parte, Ignacio Morales de Wise Capital puso el ojo en el desafío que enfrentará el Gobierno con el debut del Bonar AO29: “Con este título en dólares, el Tesoro apunta a captar divisas de inversores locales tras los recientes pagos de deuda”.

Además consideró que el resultado de la colocación “medirá el costo del financiamiento en moneda dura para el Estado” al mismo tiempo que “expondrá la confianza de los inversores en el programa oficial”.

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Con respecto a este nuevo instrumento, el economista Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), consideró que “al Gobierno le faltan fuentes de financiamiento y estos bonares son un mecanismo para captar los dólares atrapados por el cepo que puso Caputo.”

Siguiendo por esta misma línea, Letcher afirmó que “hay cepo para rato”, y que “para el año que viene la Secretaría de Finanzas apunta a colocar US$ 5.000 millones de estos bonos, por lo que nos están anticipando que no se van a flexibilizar las restricciones. Mientras al gobierno le falten dólares, estas capas de cepo se van a mantener vigentes”.

Por último, la asesora financiera, Elena Alonso, optó por resaltar que con este nuevo bono, el Gobierno extiende una “alternativa para quienes buscan invertir o ahorrar en instrumentos vinculados al dólar”.

GZ/MSS