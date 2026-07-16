A cuánto abrió el euro blue hoy, jueves 16 de julio

A cuánto cotiza el euro euro blue hoy, jueves 16 de julio

El jueves 16 de julio​ de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.802,75 para la compra y $1.841,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, jueves 16 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este jueves 16 de julio cotiza a $1.640 para la compra y $1.740 para la venta.

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A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, jueves 16 de julio

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.265,68 para la compra este jueves 16 de julio como referencia de gastos con tarjeta.

Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este jueves 16 de julio

Este jueves 16 de julio, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.660 comprador y $1.760 vendedor.

Banco Nación: $1.650 comprador y $1.750 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco BBVA: $1.680 comprador y $1.740 vendedor.

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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 16 de julio

Por su parte, el dólar blue hoy cotiza el jueves 16 de julio en el mercado paralelo a $1.510 para la compra y $1.530 para la venta.