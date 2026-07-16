jueves 16 de julio de 2026
ECONOMIA
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A cuánto abrió el euro blue hoy, jueves 16 de julio

La divisa europa informal abrió al alza la segunda rueda cambiaria de la semana, con una suba de $6.

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Euros | Pixabay
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A cuánto cotiza el euro euro blue hoy, jueves 16 de julio

El jueves 16 de julio​ de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.802,75 para la compra y $1.841,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, jueves 16 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este jueves 16 de julio cotiza a $1.640 para la compra y $1.740 para la venta.

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A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, jueves 16 de julio

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.265,68 para la compra este jueves 16 de julio como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, miércoles 8 de julio

Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este jueves 16 de julio

Este jueves 16 de julio, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.660 comprador y $1.760 vendedor.

Banco Nación: $1.650 comprador y $1.750 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco BBVA: $1.680 comprador y $1.740 vendedor.

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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 16 de julio

Por su parte, el dólar blue hoy cotiza el jueves 16 de julio en el mercado paralelo a $1.510 para la compra y $1.530 para la venta.

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