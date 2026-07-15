José Castillo cuestionó el artículo de Milei y Reidel: "No es un gran aporte en la economía matemática"

La polémica en torno al artículo académico firmado por Javier Milei y Demian Reidel trascendió el debate sobre el uso de inteligencia artificial y abrió una discusión sobre sus fundamentos económicos. Para el economista José Castillo, "la pregunta que uno debería hacer es ¿de qué habla este artículo?", ya que el verdadero eje de análisis está en las ideas que plantea y no en la herramienta utilizada para su corrección.

El economista explicó que el trabajo intenta responder "¿por qué las economías despegan o desaparecen?", aunque aclaró que "no es un gran aporte en la economía matemática" ni presenta un modelo novedoso dentro de la disciplina. En cambio, sostuvo que "sí hay, me parece a mí, una discusión política o de política económica" que merece un análisis más profundo.

Las críticas al enfoque económico del artículo de Milei y Reidel

Castillo explicó que el texto sostiene que una economía necesita alcanzar un umbral mínimo de trabajo y capital para iniciar un proceso de crecimiento. Sin embargo, cuestionó los supuestos utilizados por sus autores para explicar cómo se alcanzan esas condiciones.

"El problema es el supuesto, si se quiere, ideológico", afirmó, al señalar que Milei y Reidel vinculan la disponibilidad de trabajo con la denominada "batalla cultural". Según Castillo, esa interpretación resulta equivocada porque "la productividad del trabajo no depende de la batalla cultural, depende de que la población esté educada y que tenga acceso tecnológico".

En ese sentido, rechazó la idea de que el principal problema argentino sea la falta de voluntad para trabajar y sostuvo que "yo no estaría de acuerdo con que el problema de la Argentina es que la gente no quiere trabajar. De hecho, la mano de obra argentina es buscada en el mundo".

También cuestionó el planteo sobre la inversión privada. Según explicó, el artículo sostiene que una mayor desregulación permitiría alcanzar el volumen de capital necesario para crecer, aunque remarcó que "esto tampoco es lo que muestran las teorías del desarrollo ni las prácticas del desarrollo".

Inflación: el dólar vuelve a ser la principal variable de riesgo

Consultado sobre el dato de inflación del 1,9% y la posibilidad de consolidar una desaceleración sostenida, Castillo llamó a la cautela.

"Tenemos que estar atentos", sostuvo, al advertir que existen factores externos e internos que pueden modificar la tendencia, como el precio internacional del petróleo, el consumo y la evolución del tipo de cambio.

El economista recordó que durante la gestión de Javier Milei ya hubo períodos de desaceleración inflacionaria que luego fueron interrumpidos y afirmó que "cuando yo miro el circuito veo eso, veo como montañitas", asociadas a movimientos cambiarios.

Por ello, aseguró que "si hay algo a lo que yo le prestaría mucha atención es qué pasa con el tipo de cambio", al considerar que "la gran política monetaria antiinflacionaria es mantener el tipo de cambio planchado". Finalmente, concluyó con cautela: "Los economistas no tenemos la bola de cristal, simplemente podemos mirar para atrás y hacer estas advertencias".