Inflación: por qué el dato de junio refuerza la expectativa de una tendencia a la baja

El dato de inflación de junio, que marcó un 1,9%, fue recibido como una señal positiva por el mercado y el Gobierno. Para el economista Pablo Das Neves, la desaceleración ya muestra signos de consolidación. "Ya al ver una consolidación de tres meses, podemos decir que hay una tendencia", sostuvo, al destacar que la baja ya no puede atribuirse únicamente a factores estacionales o a un rebote estadístico.

Además, remarcó que "la inflación núcleo incluso fue por debajo de lo que es el índice general, esto también es muy bueno", aunque aclaró que parte del índice continúa explicándose por los precios regulados, especialmente los servicios. En ese sentido, señaló que "esperemos que siga en este camino", en referencia al proceso de desaceleración.

Pablo Das Neves explicó por qué la inflación comenzó a consolidar una tendencia descendente

Consultado sobre el impacto de la tensión geopolítica en Medio Oriente y una eventual suba del precio internacional del petróleo, Das Neves explicó que existe un efecto directo sobre los combustibles y, posteriormente, sobre el resto de la economía.

"Hay una transferencia directa, un pass-through", explicó, al señalar que "por cada 10 dólares que aumenta el barril de petróleo, 4 dólares aumenta el precio general de los combustibles", incremento que luego repercute sobre los costos logísticos y los precios de bienes y servicios.

Sin embargo, relativizó el posible impacto de este escenario y sostuvo que "la economía está acostumbrada a este nivel del barril", por lo que consideró que "no debería generar un shock en los próximos meses", ya que el mercado habría incorporado ese nivel de precios en sus expectativas.

Alimentos, textiles y política económica: los factores que explican la desaceleración

Al analizar la composición del índice de inflación, el economista destacó dos rubros que explican buena parte de la desaceleración.

Por un lado, resaltó que "el precio de los alimentos bajó y parece estar dentro de un sendero descendente, lo que representa una muy buena noticia", especialmente por el impacto que tiene sobre los hogares de menores ingresos, donde este rubro representa una mayor proporción del gasto mensual.

También llamó la atención sobre el comportamiento de la indumentaria. "Ya vemos varios meses de una inflación muy baja", indicó, y precisó que en junio "fue de solo el 0,4% en productos textiles".

Según explicó, este fenómeno responde a una mayor competencia derivada de las importaciones. "Hay una competencia con bienes, principalmente con productos extranjeros", afirmó. Además, destacó que la combinación entre la política fiscal y monetaria también contribuye a contener los precios. En ese sentido, concluyó que "la contracción impacta en la actividad económica, mantiene los agregados monetarios controlados y eso ayudará a que la inflación no se dispare".