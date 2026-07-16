Caputo recibe a contadores y define si posterga Ganancias antes de enviar la ley de Inocencia Fiscal

El ministro de Economía, Luis Caputo, recibirá este jueves a las 14 a un grupo de contadores para avanzar con la nueva ley de Inocencia Fiscal. El Gobierno prevé enviar el proyecto a la Cámara de Diputados la próxima semana, después de incorporar observaciones formuladas por profesionales del sector. La reunión también deberá abordar una decisión inmediata: mantener o postergar los vencimientos de Ganancias para personas humanas.

Las declaraciones juradas vencen a fines de julio, antes de que el proyecto complete su tratamiento en el Congreso. Esa diferencia de tiempos generó pedidos de prórroga entre los contadores y abrió una discusión dentro del equipo económico. El Ministerio deberá resolver si conserva el calendario vigente o concede más tiempo mientras avanza la reforma.

Una eventual prórroga también afectaría la recaudación coparticipable. Ganancias integra los recursos que reciben las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, por lo que una postergación sin anticipos ni pagos a cuenta demoraría parte de esos ingresos. La definición coincide con las negociaciones que la Casa Rosada mantiene con los gobernadores para recuperar apoyos en el Congreso.

Los contadores reclaman una prórroga

La convocatoria comenzó a circular el martes por la noche entre los profesionales que participaron de la primera reunión con Caputo. Desde entonces crecieron los pedidos para postergar la presentación y el pago de las declaraciones juradas. El reclamo llega mientras Economía prepara el envío del proyecto a Diputados para la próxima semana.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires formalizó el pedido mediante una nota enviada a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La entidad solicitó que se posterguen tanto la presentación como el pago de las declaraciones. El cumplimiento de esas obligaciones es uno de los requisitos para ingresar al Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

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En los últimos días también circuló una posible alternativa para quienes presentaran y pagaran Ganancias mediante el régimen general hasta el 27 de julio. Esa versión indicaba que luego podrían acceder a los beneficios de la nueva ley mediante la opción de "Ganancias simplificada" disponible en la página de ARCA. Fuentes del organismo rechazaron esa interpretación y señalaron que solamente puede aplicarse la normativa vigente.

"Solo se implementa lo que está vigente, el nuevo proyecto de ley no aplica", respondieron desde el fisco ante una consulta sobre esa posibilidad a Infobae. ARCA remarcó así que no puede anticipar beneficios contemplados en una norma que todavía no fue sancionada. La aclaración dejó sin respaldo la alternativa que había circulado entre los profesionales.

El costo fiscal de postergar Ganancias

Una prórroga permitiría que los contribuyentes esperen la definición de la nueva ley antes de completar sus declaraciones. Sin embargo, el Ministerio de Economía deberá decidir cómo compensar la demora en el ingreso de los fondos. La recaudación de Ganancias se distribuye entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires mediante el régimen de coparticipación.

Economía también podría establecer anticipos o pagos a cuenta para evitar una caída transitoria de los recursos provinciales. Esa alternativa mantendría parte de la obligación de pago durante la prórroga. El Ejecutivo necesita preservar los ingresos de las provincias mientras busca los votos de los gobernadores para aprobar la reforma fiscal y otros proyectos del segundo semestre.

Los vencimientos comenzarán antes de que Diputados pueda tratar la nueva versión del proyecto. Los contribuyentes necesitan conocer con anticipación qué calendario deberán cumplir. La reunión de este jueves podría definir si habrá prórroga y bajo qué condiciones.

Caputo prepara una nueva versión de Inocencia Fiscal

La iniciativa busca corregir aspectos de la legislación vigente y generar incentivos para que los argentinos incorporen al circuito formal los dólares que mantienen fuera del sistema. Caputo aseguró que el texto contiene cambios surgidos de las reuniones con especialistas. El proyecto será presentado en la Cámara de Diputados durante la próxima semana.

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"Nos reunimos con un grupo de contadores que nos brindaron su perspectiva sobre las razones por las cuales la ley no funcionaba como esperábamos", explicó durante la presentación del programa financiero hasta 2027. Según el titular del Palacio de Hacienda, esas observaciones fueron incorporadas a una versión mejorada. Economía terminará de revisar el texto antes de enviarlo al Congreso.

Caputo sostuvo además que el Poder Legislativo ya había respaldado la orientación de la norma original. "El mandato del Congreso está, ya que la ley original fue aprobada; no veo razones para que no aprueben una versión mejorada", afirmó. La discusión parlamentaria también estará atravesada por la situación de Manuel Adorni y por la necesidad del Gobierno de volver a reunir apoyos en Diputados.

El exjefe de Gabinete es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas. Su adhesión al RSG también quedó incorporada al debate público, aunque ese dato no permite establecer por sí solo que haya utilizado el sistema para exteriorizar dólares no declarados. Las acusaciones se encuentran bajo investigación y no implican una condena.

Los dólares fuera del sistema

Para Caputo, la nueva ley tiene una importancia central dentro del programa financiero del Gobierno. El ministro considera que los ahorros mantenidos en efectivo pierden capacidad de compra y tampoco pueden ser utilizados para financiar inversiones. Su intención es que una parte de esos fondos llegue a bancos, agentes de liquidación y compensación y otros canales del mercado formal.

"La Ley de Inocencia Fiscal es muy importante porque ese ahorro que está debajo de los colchones representa una pérdida de poder de compra para la gente, y al mismo tiempo el país no se beneficia de esos fondos", señaló. El funcionario agregó que ese dinero podría destinarse a proyectos de infraestructura y al financiamiento de pequeñas y medianas empresas. También mencionó el papel que podrían asumir los bancos y las ALyC en la canalización de esos recursos.

Caputo estimó, a partir de cifras del Banco Central, que los argentinos mantienen cerca de US$170.000 millones fuera del sistema. El proyecto deberá reunir ahora los votos necesarios en la Cámara de Diputados. El Gobierno prevé iniciar esa negociación después de presentar formalmente la nueva versión.

Caputo deberá definir si mantiene los vencimientos de fines de julio, concede la prórroga solicitada por los contadores o establece pagos a cuenta para sostener la recaudación coparticipable. La respuesta podría conocerse después de la reunión de este jueves. La definición deberá comunicarse antes de los vencimientos previstos para fines de julio.