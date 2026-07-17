La reelección, el peronismo alternativo y los candidatos de alquiler

escribe Oberdán Rocamora

Redactor Estrella, especial

para JorgeAsisDigital.com

La Guantanamera y el Neo Giacomini

La “pausa de hidratación” del Mundial llega con hidalguía a su epílogo.

En adelante, Argentina persiste en el objetivo exclusivamente electoral del tergiversado Fenómeno Milei, que ya es distinto de aquel que fue creado de manera insólita desde Intratables y otras vibrantes expresiones televisivas.

Relato relativamente vulgar del Gobierno de Consultores que se encuentra en la plenitud de la tregua indispensable para la guerra de fogueo de los dos vértices conflictivos del Triángulo de Hierro (fundido).

El litigio se resuelve transitoriamente, sin sangre ni graves renunciamientos.

El costoso fusilamiento del Premier Adorni paralizó hasta el estancamiento con melodramas francamente estúpidos que salpicaron al Fenómeno.

Pero se considera a los dos bandos como simultáneos ganadores.

Sin una franja derrotada, es el empate entre los territoriales de la señora Karina, La Guantanamera, aún blindada por los Primos Menem, y los celestiales de Santiaguito, el Neo Giacomini, secundado por la comparsa disruptiva de los tuiteros ocurrentes y los filósofos casi disparatados que sostienen el himno de la batalla cultural. Causa perdida.

Ambas escuadras desembocan en la casta inapelable del flamante Premier, el Peronista Originario Diego Santilli, el Bermellón, capacitado oportunista de las desgracias que mantiene la destreza innata de haber sido formado como discípulo de Hugo Franco, el Trucho, uno de los productos culturales mejor elaborados del menemismo transformador.

"Si no te gusta, ¡andate a Cuba!": Milei se peleó con un espectador a los gritos mientras daba su discurso en la Bolsa de Comercio

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No obstante, las encuestas alteran el tergiversado Fenómeno Milei.

Como altera la picada de boleto letal del Círculo Rojo, la creación intelectual de Mauricio, el Ángel Exterminador, que se muestra infortunadamente abrumado por la desesperación negativa que le marcan los propios guarismos que reflejan, en efecto, la ingratitud de la sociedad.

La “picada de boleto” no puede favorecer al Ángel, ante los números espectacularmente negativos que se interponen.

Cabeza y núcleo del Fenómeno, el Tertuliano maltrató humillantemente y sin piedad a don Paolo Rocca, el Cientista, poderoso conductor de Techint al que Milei vapuleó no solo en Buenos Aires, sino también lo masacró durante la semana promocional de Nueva York, en la que lo volvió a basurear con énfasis.

Consta que don Paolo perdió inocentemente el negocio de las chapas de Vaca Muerta con una empresa india del montón que podría haber sido perfectamente un socio, o competencia menor, si el país del contexto hubiera aceptado el ingreso a los BRICS, para transformarse en BRICSA (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y Argentina).

Pero el núcleo del Fenómeno solo acepta enredarse en asociaciones con Estados Unidos e Israel.

Los agravios intensos a don Paolo lastiman menos que el apodo indigno.

Don Chatarrín pudo haber sido perfectamente inventado por el cronista.

Candidatos de alquiler

La “picada de boleto” del círculo empresario movilizó las ambiciones presidenciales de un conjunto de patriotas consagrados del capitalismo.

Individuos que tienen prestigiosos atributos, pero carecen de partidos.

Jorge Brito, el Banquero, sostenido supuestamente por gobernadores del norte que rebosan de sucursales. O el maestro comunicador Daniel Hadad, el Fenicio. O acaso el popular economista creativo Carlos Melconian, Zapatero de Alsina.

Exponentes que superan la prueba del ácido y mantienen secretas ilusiones de ser alquilados por el peronismo, en su presunta carencia de representación.

En realidad, el histórico movimiento de 80 años no necesita imperiosamente alquilar estadistas, o al menos improvisados outsiders personalmente exitosos.

El peronismo nunca resignó su condición de propietario.

Acontece que Milei impuso la interpretación plácida.

Carece de “enemigos de fuste”. Se jacta de que el opositor más contundente que tiene es el propio Milei, con los frecuentes balazos en los pies que derivan en escándalos como Libra.

Qué dicen las encuestas sobre el futuro político de Javier Milei y un posible segundo mandato

Manera extremadamente astuta de ningunear el lanzamiento de Axel, el Gótico, reelecto gobernador de la Provincia del Pecado que procura facturar la frontal confrontación mientras se bate contra los prejuicios informales de La (Agencia de Colocaciones) Cámpora.

Acaso en menor medida Milei menoscaba también a Sergio Uñac, el Gerente, antítesis total que tiene incluso su misma edad.

Significa confirmar que de ningún modo el peronismo se muestra imposibilitado de generar un proyecto político alternativo.

La previa de la pausa

Sin embargo, en la previa de la penúltima pausa de hidratación persiste en la gatera Gerardo Zamora, el Ambidiestro (patea con la pierna peronista y con la radical).

Sin descartar nunca tampoco a la Doctora, la jefa con tobillera de presidiaria, o a Sergio, el Profesional, maestro del suspenso, especie de Alfred Hitchcock del Tigre que aspira a ser de nuevo el político más importante de la comarca, como cuando se hizo cargo del Ministerio de Economía durante la incertidumbre del gobierno de Alberto, el Poeta Impopular.

El axelismo lo pretende conformar a Sergio con la Provincia del Pecado. Dista de ser, en efecto, poco. Pero el artesano manipulador se dispone a postergar la decisión hasta el último día. Como a postergar también la decisión que aguardan ansiosamente en bloque los minigobernadores que hacen del poder una subasta.

Innumerables minigobernadores se cuelgan porque tienen derecho sólo a una reelección. Justa ocurrencia del Profesional compartida con la por entonces gobernadora, señora María Eugenia Vidal, la Chica de Flores de Girondo.

Como se gastaron la reelección permitida, los minigobernadores se lanzan para ascender y quedarse con la Provincia, premio que nunca pudo alcanzar de manera directa ningún minigobernador. Con la excepción de Eduardo Duhalde, el Piloto de Tormentas (generadas), pero ascendió solo después de haber sido vicepresidente de Carlos Menem, el Emir, que trasladó también después al ostensible libertario Carlos Ruckauf, Sonrisa Colgate, en hábito seguido después por Néstor, El Furia, que acomodó a Daniel Scioli, Líder de la Línea Aire y Sol.

La moda de los vices sucumbió con el afanoso Amado Boudou, El Descuidista.

Postulaciones infinitas

La Provincia del Pecado es el desorden sistemáticamente clave para entender la actualidad del peronismo, agravado hoy por las postulaciones infinitas.

Desde Federico Achával, minigobernador de Pilar, hasta Federico Otermín, el Jésico II, patrón nominal de Lomas de Zamora.

Como Jorge Ferraresi, el Patria, patrón real de Avellaneda. O la señora legisladora Mayra Mendoza, la Flor Robada de Quilmes, que aspira al ascenso que supone merecer.

Sin siquiera contar a Gabriel Katopodis, el Kato Griego, o al experimentado polifuncional Julio Alak, El Paisano, minigobernador de La Plata que amaga con ponerse a hablar fuerte después, solo después, de la pausa de hidratación del “Mundial más politizado de la historia”, como lo define Walter Santa Cruz, colega seriamente superior.