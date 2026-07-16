Bandera de Malvinas en el Mundial 2026: las posibles sanciones que evalúa la FIFA para Argentina

La histórica victoria de la Selección Argentina por 2 a 1 sobre Inglaterra, que le aseguró un lugar en la final del Mundial 2026, dejó una imagen que rápidamente trascendió el resultado deportivo. Durante los festejos, varios futbolistas desplegaron una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", una escena que abrió el debate sobre una posible intervención disciplinaria de la FIFA.

Aunque en las horas posteriores circularon versiones sobre eventuales sanciones deportivas, especialistas en derecho deportivo consultados por este medio descartaron que el episodio pueda afectar el resultado del partido o la clasificación de Argentina a la final. En cambio, señalaron que, de existir una sanción, tendría carácter disciplinario o económico.

Qué puede hacer la FIFA tras el festejo

Cualquier actuación disciplinaria no es automática. El primer paso es la elaboración del informe del árbitro una vez terminado el partido. Ese documento es enviado a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, que analiza si existen elementos para iniciar un procedimiento y determinar si hubo una infracción a la normativa vigente.

Si el organismo decide avanzar, las consecuencias pueden variar según la interpretación que haga del episodio. Entre las medidas previstas figuran advertencias, apercibimientos, multas económicas o sanciones que podrían alcanzar tanto a uno o más futbolistas como a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En este caso, la resolución dependerá de si la Comisión entiende que la exhibición de la bandera constituye una conducta alcanzada por el Código Disciplinario de la FIFA.

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Los especialistas coincidieron en que el reglamento no contempla la anulación del resultado ni la pérdida de la clasificación por un episodio de estas características ocurrido una vez finalizado el partido.

En caso de que la Comisión Disciplinaria considere que existió una infracción, las consecuencias quedarían limitadas al plano disciplinario o económico, sin impacto sobre el resultado deportivo.

Qué dicen los reglamentos de la FIFA

Uno de los artículos que podría ser tomado en cuenta es el 13 del Código Disciplinario de la FIFA, que habilita al organismo a intervenir cuando un partido o cualquier otro evento oficial es utilizado para fines distintos de la competencia deportiva. Esa disposición no fija una sanción puntual, sino que otorga a la Comisión Disciplinaria la facultad de analizar cada situación y resolver si corresponde aplicar alguna medida.

También podría considerarse el artículo 17 del mismo Código, que contempla sanciones cuando durante un evento organizado por la FIFA se emplean banderas, objetos, gestos o expresiones para difundir mensajes que el organismo considere incompatibles con el desarrollo deportivo, especialmente si tienen contenido político, ideológico, religioso u ofensivo. En esos casos, las sanciones pueden ir desde una advertencia hasta multas económicas de entre US$ 5.000 y US$ 40.000, de acuerdo con la gravedad de los hechos y los antecedentes del caso.

A ese marco se suma el Reglamento de Seguridad de la FIFA, que restringe la exhibición y difusión de consignas políticas o religiosas tanto dentro de los estadios como en las zonas aledañas antes, durante y después de cada encuentro.

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Por otra parte, la Regla 4 de las Reglas de Juego de la IFAB establece que la indumentaria de los futbolistas no puede incluir mensajes o imágenes de carácter político, religioso o personal. Sin embargo, esa disposición está pensada para situaciones que ocurren mientras el partido está en juego y prevé que el árbitro ordene retirar esos elementos. No regula de manera específica lo ocurrido tras el pitazo final, como sucedió durante los festejos de la Selección en Atlanta.

Qué puede pasar ahora

Hasta el momento, la FIFA no emitió ningún pronunciamiento oficial sobre el episodio ocurrido tras la semifinal.

El próximo paso dependerá del informe arbitral y de la evaluación que realice la Comisión Disciplinaria. Si decide abrir un expediente, determinará si existió una infracción y, en ese caso, si la eventual sanción debe recaer sobre uno o más jugadores o sobre la AFA.