Daniel Valencia habló de Messi y la final ante España: "Va a ser muy difícil ganarle a Argentina"

El exfutbolista Daniel "La Rana" Valencia, integrante del plantel campeón del mundo en 1978, centró buena parte de su análisis en la vigencia de Messi a sus 39 años. El ídolo de Talleres rechazó de plano la idea de que la edad condicione el rendimiento del capitán argentino. "Lo de Lionel pasa mucho más por la cabeza que por otra cosa. Es mentalidad y es ganador", expresó.

Valencia también destacó la capacidad creativa de Messi como un rasgo distintivo dentro del funcionamiento colectivo del equipo. "Este muchacho se crea la jugada, hace la jugada, hace los goles. Es un obsesionado de la pelota. Si no le sale, va a seguir encarando otra vez", señaló, y remarcó que esa cualidad explica buena parte de la confianza que el plantel deposita en el capitán en los momentos decisivos.

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De cara a la definición ante España, el exfutbolista evitó pronósticos categóricos, aunque se mostró confiado en la fortaleza mental del plantel tras una racha sostenida de triunfos. "Cuando los triunfos son muy seguidos, tu mentalidad bloquea cualquier situación que te pueda derribar. Va a ser muy difícil ganarle a la Selección Argentina", afirmó en radio Continental Córdoba.

Sobre las características del rival, Valencia anticipó un partido de perfil ofensivo para ambos equipos y remarcó las diferencias estilísticas respecto de la semifinal ante los ingleses. "Son jugadores que juegan al fútbol, no son de ir a chocar ni de imponer la altura. Argentina es ofensivo, España es ofensivo. Espero que sea un partido lindo", planteó.

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Consultado por la actuación del equipo ante Inglaterra, el exenganche sintetizó su valoración sobre el estilo con el que la Selección resolvió el partido. "Triunfó el buen fútbol a la fuerza", afirmó Valencia, en una definición que utilizó como marco general para explicar el momento del equipo de Scaloni de cara a la instancia decisiva del domingo.

El exfutbolista cerró la entrevista con expectativas puestas en el resultado de la final. "Espero que el lunes sea un bicampeonato", concluyó, a horas de la segunda definición mundialista consecutiva para la Selección Argentina.