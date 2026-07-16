eCommerce Go Córdoba 2026: cuándo es, quiénes participan y qué se va a debatir sobre rentabilidad digital

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) confirmó la nueva edición del eCommerce Go Córdoba, uno de los encuentros de referencia para el ecosistema digital del interior del país. La cita será el jueves 23 de julio, a las 14 horas, en el Hotel Quinto Centenario (Duarte Quirós 1300, Córdoba), y reunirá a referentes del sector para compartir su visión estratégica sobre el negocio digital.

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La agenda de este año se construye alrededor de una pregunta que busca interpelar directamente a los asistentes: "¿Qué vas a hacer distinto en tu negocio después del eGO?". El encuentro está pensado para una audiencia amplia —empresarios, emprendedores, gerentes y equipos operativos de marketing y ventas— y priorizará las conversaciones de negocio aplicables por sobre los contenidos excesivamente técnicos.

¿Suerte o trabajo? La pregunta que abre el debate

En diálogo previo al evento, Julián Giovannini, Director Comitiva Centro de CACE, se refirió a uno de los interrogantes más frecuentes entre quienes se acercan al comercio electrónico: si el éxito de quienes venden bien depende de la suerte o de dar con "el producto indicado".

"Esto no es suerte", fue tajante Giovannini en la charla con radio Punto a Punto (9.7 FM), y lo comparó directamente con el comercio tradicional: "es dedicación, es tiempo, es aprendizaje, son procesos". Según explicó, hoy el desafío pasa por cuidar la rentabilidad, optimizar procesos y ajustar los números, en un contexto donde el cliente es cada vez más racional y tiene acceso inmediato a información de precios, financiación y descuentos a través de buscadores e inteligencia artificial.

Para el directivo, quienes logran destacarse en el canal digital son, en general, los que cuentan con más equipo de trabajo dedicado a sus canales —no solo en la tienda propia, sino también en los grandes marketplaces— y quienes vienen sosteniendo ese trabajo en el tiempo con mayor profesionalización.

Una barrera de entrada más baja de lo que parece

Consultado sobre si esto implica una inversión inalcanzable para un comercio chico, Giovannini matizó: el costo puede absorberse con personal que la empresa ya tiene, salvo en los negocios que nacen exclusivamente digitales y no cuentan con local físico. Además, remarcó que existen herramientas que permiten montar un sitio de venta optimizado sin grandes desembolsos iniciales, más allá de los costos de financiación y logística que sí deben contemplarse en el análisis.

El canal digital, agregó, tiene la ventaja de permitir testear y aprender sobre la marcha sin que el cambio resulte demasiado costoso, lo que abre oportunidades tanto para vender a todo el país como, eventualmente, a otros mercados.

Once años de trayectoria en Córdoba

El eCommerce Go forma parte de la estrategia federal de CACE, que realiza este tipo de eventos en distintas provincias del país. En Córdoba, la propuesta ya lleva 11 ediciones consecutivas.

Durante la jornada del 23 de julio se abordarán ejes como inteligencia artificial, claves para mejorar la rentabilidad frente al ajuste de números, integración de canales y marketplaces, y estrategias de atención al cliente. También habrá un espacio dedicado a casos de éxito de empresas locales, que compartirán su experiencia y aprendizajes en la implementación de estrategias digitales.

"Todo esto que se habla después es aplicable a los comercios de los asistentes", señaló Giovannini, y remarcó que estos testimonios suelen inspirar tanto a emprendedores que recién comienzan como a directivos y equipos operativos de marketing, ecommerce y logística.

Contexto: Córdoba, motor de la región Centro

El eCommerce Go llega en un escenario favorable para la provincia. Según el último Estudio Anual del Comercio Electrónico 2025 de CACE, la región Centro —traccionada principalmente por Córdoba— superó los $3.602.991 millones de pesos en facturación, lo que representa el 9% del total nacional. Un crecimiento sostenido que, sin embargo, todavía conserva un amplio margen de expansión, según remarcan desde la Cámara.

"El eCommerce Go Córdoba 2026 busca ir más allá del análisis del contexto; nuestro objetivo es impulsar la transformación real de los negocios de la región. En un escenario donde vender más ya no es suficiente, generar estos espacios de networking resulta fundamental. Queremos que las empresas se lleven ideas concretas para revisar sus métricas de rentabilidad, optimizar sus canales y aplicar tecnologías como la IA para seguir creciendo con fuerza", expresó Giovannini.

Para más detalles de inscripción y la agenda completa, la información está disponible en este enlace.

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