Buscan a una mujer de 28 años desaparecida en Villa Carlos Paz: piden colaboración para encontrarla

La Justicia de Córdoba lanzó un pedido de colaboración para localizar a Brenda Verónica Di Nucci, una mujer de 28 años que fue vista por última vez el lunes 13 de julio en la ciudad de Villa Carlos Paz.

El requerimiento fue emitido por la Fiscalía de Instrucción de Feria de esa ciudad, que trabaja para determinar el paradero de la joven y pidió la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que pueda contribuir a la investigación.

De acuerdo con la información oficial, Brenda mide 1,67 metros, tiene ojos color café, tez morena, cabello oscuro y contextura robusta. Entre sus señas particulares, posee tatuajes en distintas partes del cuerpo y utiliza aros tanto en las orejas como en la nariz, rasgos que podrían facilitar su identificación.

Las autoridades indicaron que cualquier persona que cuente con información sobre su ubicación puede comunicarse con la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz al teléfono (03541) 428181, internos 55801, 55802 o 55804, o acercarse a la dependencia policial o unidad judicial más cercana para aportar datos.