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Buscan a una mujer de 28 años desaparecida en Villa Carlos Paz: piden colaboración para encontrarla

La Fiscalía de Instrucción de Feria difundió un pedido de paradero para Brenda Verónica Di Nucci, cuyo rastro se perdió el lunes 13 de julio. Solicitan que cualquier información sea comunicada a la Justicia o a la Policía.

BÚSQUEDA DE UNA MUJER EN CÓRDOBA
BÚSQUEDA DE UNA MUJER EN CÓRDOBA | MINISTERIO
Perfil Redacción Córdoba
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La Justicia de Córdoba lanzó un pedido de colaboración para localizar a Brenda Verónica Di Nucci, una mujer de 28 años que fue vista por última vez el lunes 13 de julio en la ciudad de Villa Carlos Paz.

El requerimiento fue emitido por la Fiscalía de Instrucción de Feria de esa ciudad, que trabaja para determinar el paradero de la joven y pidió la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que pueda contribuir a la investigación.

BÚSQUEDA DE UNA MUJER EN CÓRDOBA

De acuerdo con la información oficial, Brenda mide 1,67 metros, tiene ojos color café, tez morena, cabello oscuro y contextura robusta. Entre sus señas particulares, posee tatuajes en distintas partes del cuerpo y utiliza aros tanto en las orejas como en la nariz, rasgos que podrían facilitar su identificación.

Las autoridades indicaron que cualquier persona que cuente con información sobre su ubicación puede comunicarse con la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz al teléfono (03541) 428181, internos 55801, 55802 o 55804, o acercarse a la dependencia policial o unidad judicial más cercana para aportar datos.

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