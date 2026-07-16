Córdoba: millonario robo en la planta de la ITV de Circunvalación

Ladrones se apoderaron de una millonaria suma de dinero de la planta de Inspección Técnica Vehicular (ITV) ubicada en avenida de Circunvalación de la ciudad de Córdoba.

Nicolás Molina, vocero de la planta de ITV, confirmó que “ingresaron a la noche, alrededor de las 9 de la noche, por la zona trasera de la planta”.

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Robo en la planta de ITV

“Directamente ingresaron al sector de cajas, taparon cámaras, esquivaron sensores al parecer, y fueron directamente a la caja fuerte, la rompieron, pero todavía no podemos saber exactamente cuánto dinero han sustraído o si han podido sustraer el dinero”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Además señaló que “había dinero de algunos días de recaudación, desde el viernes de la semana pasada”.

Al ser consultado sobre cuál es el monto del que se habrían apoderado los asaltantes, Molina respondió: “Alrededor de 17 millones de pesos es lo que creemos, pero no sabemos si lo han podido sustraer o no”.

“Tenemos alarma y cámaras, no se han llevado la DVR, así que las grabaciones están, pero al parecer conocían dónde estaban las cámaras y dónde estaban los sensores, porque taparon las cámaras al ingresar, y no hicieron saltar ningún sensor hasta el momento de ingresar”, precisó.

“Al parecer también sabían cómo desactivar la notificación de las alarmas, porque nunca nos notificaron, pero al llegar a la planta vimos que varios sensores habían saltado”, detalló Molina.

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Sin atención al público

Por este episodio delictiva se suspendió la atención al público en la planta número 2 de la Inspección Técnica Vehicular (ITV). Quienes tenían turno hoy pueden reprogramarlo u optar por realizar el trámite en otra planta.