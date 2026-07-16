Tras los incidentes por los festejos en el Patio Olmos, evalúan suspender el transporte urbano después de la final del Mundial

La suspensión del transporte urbano de pasajeros en Córdoba tras la final del Mundial entre Argentina y España comenzó a tomar fuerza luego de los incidentes registrados durante los festejos por la clasificación de la Selección. La definición se analizará entre la Municipalidad y las empresas prestatarias, y podría conocerse entre este jueves y el viernes.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Miguel Tolosa, jefe de Tráfico de Coniferal, aseguró que considera que el servicio no debería funcionar una vez finalizado el partido. No obstante, aclaró que la decisión final será tomada por la Municipalidad en conjunto con las empresas y no por la UTA. "Mi opinión va a ser que no circulemos después del partido", afirmó Tolosa

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El responsable de Coniferal explicó que inicialmente estaba previsto mantener la prestación con normalidad, tal como se había informado durante la mañana del miércoles. Sin embargo, la magnitud de los festejos obligó a modificar el esquema previsto. "La situación sobrepasó de una manera que no hay explicaciones".

Según relató, los colectivos quedaron imposibilitados de cumplir sus recorridos por la cantidad de cortes simultáneos en distintos sectores de la ciudad. "En dos kilómetros de recorrido teníamos tres o cuatro cortes. Era imposible desviar los coches por el interior de los barrios", explicó.

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Además, describió distintos episodios de violencia contra las unidades. "Te subían grupos de 15 personas al colectivo, empezaban a saltar y a golpear el techo. Por suerte no tuvimos ningún pasajero lesionado", señaló.

Tolosa también advirtió sobre las conductas de riesgo que se observaron durante los festejos, con peatones y motociclistas cruzando entre los colectivos sin respetar la circulación. En ese contexto, explicó que la prioridad fue evitar cualquier tipo de siniestro: "La orden que se bajó fue tener precaución, cuidado con los peatones y con las motos; ante la duda, se para la unidad y se queda quieta para evitar cualquier roce"

Pese a los inconvenientes registrados durante la noche, el jefe de Tráfico de Coniferal aseguró que el servicio ya fue normalizado, "esta mañana salimos a las cuatro con los primeros servicios. El transporte está totalmente normal, como un día hábil".