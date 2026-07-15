Córdoba no sabe festejar: Más de 10 personas detenidas tras el paso de Argentina a la final

Los festejos por el pase de Argentina a la final del Mundial 2026 terminaron con incidentes en las inmediaciones del Patio Olmos, en pleno centro de la ciudad de Córdoba. La información oficial de la policía estima en 45 mil hinchas que se congregaron en la zona para celebrar el triunfo ante Inglaterra en la semifinal.

En medio de la concentración, se registraron enfrentamientos con botellazos que obligaron a la intervención de la Policía. Efectivos a pie y en motocicletas se movilizaron para dispersar a la multitud y también se utilizó gas lacrimógeno.

Según los primero partes de la fuerza policial se informó ocho detenidos por resistencia a la autoridad y otros delitos a confirmar. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó en diálogo con Telenoche que hubo al menos diez detenidos y no descartó que la cifra aumente una vez cerrado el balance definitivo del operativo.

Cómo empezaron los incidentes

De acuerdo con un primer relevamiento realizado durante el partido, los disturbios comenzaron alrededor de las 21, en las inmediaciones del Patio Olmos y la zona aledaña a la Cañada.

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En ese momento se reportaron botellazos contra las autoridades y contra vecinos de la zona. Las fuerzas de seguridad respondieron con un camión hidrante y gas lacrimógeno, en un operativo que en ese primer parte se estimó en 400 efectivos y luego se confirmó en cerca de 600 agentes.

También se tomaron la denuncia de al menos 10 celulares robados en inmediaciones de los festejos. También varios agentes dela policía debieron ser atendidos.

La Guardia de Infantería y otras unidades especiales utilizaron armamento menos letal, balas de goma incluidas, contra un grupo que arrojaba botellas, piedras y otros elementos. Hubo corridas y forcejeos, aunque no se informaron heridos en ese primer momento.

Según ese relevamiento inicial, ya había al menos seis detenidos: tres por delitos y tres por contravenciones al Código de Convivencia Urbana.

El balance oficial del ministro de Seguridad

Ya con el operativo consolidado, Quinteros brindó precisiones sobre el total de efectivos desplegados y la cantidad de personas demoradas. El funcionario indicó que el dispositivo contó con unos 600 efectivos distribuidos en distintos puntos del centro, junto con un helicóptero que sobrevoló la zona para monitorear los festejos desde el aire.

El ministro apuntó contra el comportamiento de un grupo reducido de personas dentro de una convocatoria masiva. "Estamos trabajando con la Municipalidad de Córdoba para que no se vendan bebidas alcohólicas, pero cuando hay 60 o 70 mil personas nosotros tenemos que apelar al comportamiento de la gente", sostuvo.

"Nosotros vinimos a vivir una tarde de festejo. No sé por qué la gente hace esto", agregó tras los momentos de tensión.

Más de 1.500 botellas secuestradas

Quinteros precisó que durante el operativo se secuestraron más de 1.500 botellas de bebidas alcohólicas en la zona del Patio Olmos. El ministro remarcó que la restricción a la venta de alcohol dentro del perímetro había sido dispuesta previamente en conjunto con la Municipalidad.

Respecto de los detenidos, el funcionario confirmó que hasta ese momento la cifra llegaba a diez personas, con la posibilidad de que aumente una vez que se complete el informe final del operativo.

"Tenemos detenidos por contravenciones, por resistencia a la autoridad y por poner en riesgo el patrimonio público", precisó Quinteros sobre los motivos de las detenciones.

Un operativo pensado para separar a la mayoría de los incidentes

El ministro insistió en que el objetivo del despliegue policial fue garantizar que la mayoría de los hinchas pudiera celebrar sin inconvenientes, pese a los hechos aislados de violencia.

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"El que venga a festejar lo vamos a cuidar y el que venga a cometer estos hechos vandálicos lo vamos a detener", advirtió el funcionario, en referencia a los próximos festejos que se esperan si Argentina avanza en el Mundial.

Ni la Policía de Córdoba ni el Ministerio de Seguridad informaron, hasta el momento, si hubo personas heridas durante los incidentes ni brindaron un parte médico oficial sobre la jornada.