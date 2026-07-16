¿Se puede viajar hoy a la final del Mundial? cuánto cuesta ir a alentar a la Selección a EE.UU

A días de la gran final del Mundial de Futbol que se disputa en Estados Unidos, el mercado de turismo deportivo continúa ofreciendo alternativas para quienes deciden viajar sobre la hora. Aunque la demanda crece y las entradascomienzan a escasear, todavía existen vuelos, hoteles y tickets disponibles para asistir al partido más importantes de la competencia.

Así lo explicó Hugo Mercau, titular de NewFly y Experience Sports, quien aseguró que, a diferencia de lo que suele creerse, las instancias decisivas no cierran completamente la posibilidad de organizar un viaje de último momento. "Hoy todavía hay disponibilidad de vuelos y de entradas. Quien tome la decisión de viajar puede hacerlo, siempre que tenga la documentación necesaria, como la visa para ingresar a Estados Unidos", señaló.

Festejos por Argentina en Córdoba: 30 detenidos, cinco policías heridos y más de 300 mil botellas secuestradas

Según el especialista, la logística permite incluso planificar escapadas de apenas tres días, con vuelos desde Córdoba o Buenos Aires hacia las sedes de los encuentros y regreso inmediato una vez finalizado el partido.

El precio de la experiencia

El principal condicionante del presupuesto continúa siendo el valor de las entradas, cuyo precio se incrementa a medida que disminuye el stock disponible. En ese contexto, un paquete completo que incluya vuelo, tres noches de alojamiento en un hotel cuatro estrellas y una entrada de categoría intermedia se ubica entre US$ 8.000 y US$ 8.500.

"El componente que más varía es la entrada. El pasaje y el hotel tienen una evolución más previsible, pero el ticket depende directamente de la oferta y la demanda", explicó Mercau.

Despidos en alza: el 67% de las empresas argentinas redujo personal durante 2026

La final representa un escalón superior en materia de costos. Solo una entrada de categoría 2 comienza en torno a los US$ 6.000, por lo que el presupuesto total para vivir el partido decisivo asciende a entre US$ 14.000 y US$ 15.000.

Un mercado que mantiene sus valores históricos

Más allá de la cifra, desde NewFly sostienen que los precios no difieren demasiado de los registrados en otros grandes eventos deportivos internacionales. Antes del torneo existía la expectativa de que Estados Unidos fuera un destino más accesible que Qatar o Rusia, principalmente por su mayor conectividad aérea y por tratarse de un mercado ampliamente conocido por los viajeros argentinos.

Sin embargo, la realidad terminó mostrando otra dinámica. "Muchos pensaban que este torneo iba a ser considerablemente más barato, pero cuando uno analiza el paquete completo, los valores son muy similares a los de otros mundiales", indicó Mercau.

Como referencia, recordó que durante la final disputada en Río de Janeiro en 2014 un paquete integral también alcanzaba los US$ 15.000, prácticamente el mismo monto que demanda hoy asistir al partido decisivo.

Derrame de ácido nítrico en Villa María: un camión perdió 1.000 litros y desplegaron un amplio operativo de emergencia

La diferencia, explicó, radica en la composición de los costos: mientras que en Qatar el mayor peso recaía sobre los vuelos, en Estados Unidos la incidencia más fuerte corresponde al alojamiento y, especialmente, al precio de las entradas.

La presión de la demanda

A medida que se acerca la definición del campeonato, la disponibilidad comienza a reducirse rápidamente. Los operadores especializados y proveedores internacionales que habían reservado cupos de entradas durante meses empiezan a agotar su inventario, lo que genera un incremento constante de los valores de reventa y de los últimos tickets disponibles.

En ese escenario, la velocidad de decisión se convierte en un factor determinante. Quienes esperan hasta último momento no solo enfrentan una menor oferta, sino también precios que pueden modificarse de un día para otro en función de la demanda y de la expectativa que generan los cruces decisivos.

Dequino sobre la inflación del 1,9%: "El problema pasa por otro lado que es la economía"

Para Mercau, se trata de un comportamiento habitual en los grandes eventos deportivos internacionales, donde el precio termina respondiendo a la disposición que tiene cada aficionado a pagar por vivir una experiencia considerada única.

Desde esa perspectiva, el ejecutivo plantea que muchos viajeros comparan este desembolso no con el costo de un viaje convencional, sino con otras experiencias de ocio de alto valor, como unas vacaciones de dos semanas en Europa.

En ese contexto, el mercado mantiene una dinámica estable: aunque los valores son elevados, siguen alineados con los estándares internacionales de los grandes acontecimientos deportivos y permiten que, incluso a pocos días del partido, todavía exista la posibilidad de viajar para presenciar las semifinales o la gran final.