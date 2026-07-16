Despidos en alza: el 67% de las empresas argentinas redujo personal durante 2026

El mercado laboral argentino muestra señales de enfriamiento durante 2026. Un estudio realizado por Bumeran, la plataforma de empleo de Jobint, reveló que el 67% de los responsables de Recursos Humanos afirmó que su organización realizó despidos en lo que va del año, un fuerte incremento respecto del mismo período de 2025, cuando esa cifra alcanzaba el 44%.

El relevamiento, realizado sobre 5.008 trabajadores y especialistas en Recursos Humanos de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú, también muestra que la percepción de los empleados coincide con la de las empresas: el 69% de los trabajadores argentinos aseguró haber visto desvinculaciones en su organización durante el primer semestre.

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Pese al incremento de los despidos, el estudio evidencia que las compañías continúan incorporando talento, aunque con mayor cautela. El 55% de las empresas afirmó haber realizado contrataciones durante este año.

"Los resultados muestran un mercado laboral en retracción, con organizaciones que priorizan la estabilidad de sus estructuras. Sin embargo, el 51% de las entidades tiene planeado mantener su plantilla y el 15% planea aumentarla. Estos datos reflejan un contexto en el que las decisiones de contratación están atravesadas por la prudencia y la necesidad de sostener la operación", explicó Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint.

La reducción de costos lidera las razones de los despidos

Entre las empresas que realizaron recortes, la principal explicación es la necesidad de ajustar gastos. El 61% de los especialistas en Recursos Humanos señaló la reducción de costos como el principal motivo de las desvinculaciones.

En segundo lugar aparece el desempeño insuficiente de algunos colaboradores (37%), seguido por el impacto de la situación económica (30%), el cierre de departamentos o líneas de negocio (19%), otros motivos (8%) y los procesos de fusión o adquisición (2%).

En cuanto a la magnitud de los ajustes, el informe muestra que en el 30% de los casos los despidos afectaron a menos del 10% de la plantilla. Otro 20% indicó reducciones equivalentes al 10% de la dotación, mientras que el 22% registró recortes cercanos al 20% del personal. El resto correspondió a disminuciones aún mayores.

Salarios: menos aumentos y sin mejoras reales

El estudio también refleja una fuerte moderación en la política salarial de las empresas.

Entre los trabajadores consultados, el 64% aseguró que no recibió ningún aumento de sueldo durante 2026. Quienes sí obtuvieron una actualización percibieron incrementos de baja magnitud: el 40% recibió menos del 10%, mientras que otro 35% obtuvo un ajuste del 10%.

Además, el 69% de quienes recibieron un incremento sostuvo que se trató únicamente de una recomposición por inflación, sin representar una mejora del salario real.

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Del lado de las empresas, las perspectivas tampoco son alentadoras. El 68% de los responsables de Recursos Humanos afirmó que no están previstos nuevos aumentos salariales para lo que resta del año.

La diferencia con 2025 es significativa. Según recordó Bumeran, el año pasado el 68% de las compañías proyectaba otorgar nuevos incrementos durante el segundo semestre.

Para 2026, las pocas actualizaciones previstas estarán enfocadas principalmente en acompañar la inflación. Apenas el 13% de las empresas planea otorgar aumentos que impliquen una mejora del poder adquisitivo.

Cada vez cuesta más cambiar de empleo

La investigación también refleja un mercado laboral con menor movilidad. Durante 2026, el 83% de los usuarios de Bumeran buscó trabajo, pero el 84% aseguró que no logró conseguir un nuevo empleo.

Al mismo tiempo, solo el 13% manifestó haber sido despedido personalmente, lo que sugiere que gran parte de quienes buscan empleo lo hacen para mejorar sus condiciones laborales o ante la percepción de mayor incertidumbre.

Predomina una visión negativa sobre el mercado laboral

El informe también consultó la opinión de trabajadores y especialistas respecto del impacto de las políticas del Gobierno nacional sobre el empleo. Entre los usuarios de Bumeran, el 53% calificó las políticas oficiales como malas o muy malas, mientras que el 28% las consideró regulares y apenas el 19% las evaluó positivamente.

En consecuencia, el 58% cree que las medidas tuvieron un impacto negativo sobre el empleo, y el 55% espera que esa situación continúe durante los próximos meses.

La percepción entre los responsables de Recursos Humanos es similar. El 57% considera que el impacto fue negativo, mientras que el 52% proyecta que esa tendencia se mantendrá.

Respecto de la evolución del mercado laboral para el resto de 2026, el 42% de las empresas espera un escenario regular, el 34% prevé un deterioro y solo una minoría mantiene expectativas positivas.

Empresas priorizan sostener las estructuras

En línea con ese escenario de cautela, las compañías muestran una estrategia orientada a preservar sus plantillas antes que expandirlas.

El 51% de los especialistas en Recursos Humanos espera mantener la dotación actual, mientras que el 35% anticipa una reducción y apenas el 14% proyecta incorporar más personal.