Derrame de ácido nítrico en Villa María: un camión perdió 1.000 litros y desplegaron un amplio operativo de emergencia

Un importante operativo de emergencia se llevó adelante este miércoles en la ciudad de Villa María luego de que un camión que transportaba ácido nítrico derramara cerca de 1.000 litros de la sustancia química en el barrio Las Playas.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Paraguay y la colectora de avenida Perón, cuando uno de los bidones plásticos que trasladaba el vehículo cedió y provocó el derrame sobre la calzada.

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Ante la situación, intervinieron Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y distintas áreas de la Municipalidad, que activaron el protocolo previsto para este tipo de incidentes con materiales peligrosos.

En un primer momento se evaluó la posibilidad de evacuar a los residentes de la zona. Sin embargo, tras analizar las condiciones del incidente, Defensa Civil descartó esa medida al considerar que la situación podía controlarse con el operativo desplegado.

Qué medidas tomaron las autoridades

Como primera medida, las autoridades realizaron un cierre preventivo del sector, restringiendo la circulación vehicular y el acceso al área afectada para facilitar las tareas de contención.

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Además, personal municipal recorrió las viviendas cercanas para recomendar a los vecinos mantener puertas y ventanas cerradas, con el objetivo de reducir una eventual exposición a los vapores generados por el ácido.

Una vez controlado el derrame, el camión fue trasladado a un lugar seguro para completar las tareas correspondientes con el remanente de la carga, mientras los equipos especializados realizaron la limpieza del sector y retiraron los residuos generados.